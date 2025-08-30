Рейтинг@Mail.ru
Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки от топов завода "Телта"
03:37 30.08.2025 (обновлено: 06:13 30.08.2025)
Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки от топов завода "Телта"
Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки от топов завода "Телта"
Генерал-майор Александр Оглоблин заявил в последнем слове в 235-м гарнизонном военном суде о признании вины в получении взятки 12 миллионов рублей от пермского... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Генерал-майор Александр Оглоблин заявил в последнем слове в 235-м гарнизонном военном суде о признании вины в получении взятки 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта", рассказал РИА Новости один из участников процесса. "Оглоблин в последнем слове заявил, что вину признает и раскаивается, что он помогал следствию и ущерба не причинил, просил суд его строго не наказывать", — рассказал собеседник агентства. В прениях сторон гособвинитель просил суд назначить Оглоблину 12 лет и шесть месяцев лишения свободы по совокупности преступлений с приговором Московского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2022 года. Дело слушал 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме. После начала слушаний адвокат Максим Довгань заявил РИА Новости, что Оглоблин не согласен с квалификацией дела. Адвокат объяснил это тем, что уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной, дал показания на других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина. По словам адвоката, Оглоблин должен был быть освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием по примечанию статьи 291.1 УК РФ, в которой сказано, что лицо, совершившее преступление по данной статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении. Бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александр Оглоблин обвиняется в получении взятки в размере 12 миллионов рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно материалам, в период с 2016 по 2021 год при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Шамарин. Осенью он признал вину в получении от топ-менеджеров завода "Телта" взятки в размере 36 миллионов рублей, Московский гарнизонный военный суд приговорил его в середине апреля к семи годам колонии строгого режима. Также его лишили звания "генерал-лейтенант" и конфисковали почти 36 миллионов рублей.
россия
происшествия, россия, александр оглоблин, вадим шамарин, халил арсланов, московский гарнизонный военный суд
Происшествия, Россия, Александр Оглоблин, Вадим Шамарин, Халил Арсланов, Московский гарнизонный военный суд
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший начальник управления планирования связи главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
Бывший начальник управления планирования связи главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший начальник управления планирования связи главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин в 235-м гарнизонном военном суде в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Генерал-майор Александр Оглоблин заявил в последнем слове в 235-м гарнизонном военном суде о признании вины в получении взятки 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта", рассказал РИА Новости один из участников процесса.
"Оглоблин в последнем слове заявил, что вину признает и раскаивается, что он помогал следствию и ущерба не причинил, просил суд его строго не наказывать", — рассказал собеседник агентства.
В прениях сторон гособвинитель просил суд назначить Оглоблину 12 лет и шесть месяцев лишения свободы по совокупности преступлений с приговором Московского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2022 года.
Дело слушал 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме.
После начала слушаний адвокат Максим Довгань заявил РИА Новости, что Оглоблин не согласен с квалификацией дела.
Адвокат объяснил это тем, что уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной, дал показания на других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина. По словам адвоката, Оглоблин должен был быть освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием по примечанию статьи 291.1 УК РФ, в которой сказано, что лицо, совершившее преступление по данной статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении.
Бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александр Оглоблин обвиняется в получении взятки в размере 12 миллионов рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно материалам, в период с 2016 по 2021 год при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Шамарин.
Осенью он признал вину в получении от топ-менеджеров завода "Телта" взятки в размере 36 миллионов рублей, Московский гарнизонный военный суд приговорил его в середине апреля к семи годам колонии строгого режима. Также его лишили звания "генерал-лейтенант" и конфисковали почти 36 миллионов рублей.
Происшествия Россия Александр Оглоблин Вадим Шамарин Халил Арсланов Московский гарнизонный военный суд
 
 
