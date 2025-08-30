https://ria.ru/20250830/vzryvy-2038455137.html
В Днепропетровске в четвертый раз за ночь прогремели взрывы
Взрывы вновь прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. "Днепр (украинское название Днепропетровска - ред.) - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
