В Днепропетровске прогремели новые взрывы

В Днепропетровске прогремели новые взрывы - РИА Новости, 30.08.2025

В Днепропетровске прогремели новые взрывы

30.08.2025
Взрывы повторно прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрывы повторно прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Днепр (украинское название Днепропетровска - ред.) - снова серия взрывов", - говорится в публикации Telegram-канала ТСН. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

