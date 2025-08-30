https://ria.ru/20250830/vzryvy-2038444021.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 30.08.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Днепр (украинское название Днепропетровска - ред.) - взрывы", - говорится в публикации Telegram-канала ТСН. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
