https://ria.ru/20250830/vsu-2038480658.html

Рогов: ВС России выбили ВСУ из днепропетровского села Вороное

Рогов: ВС России выбили ВСУ из днепропетровского села Вороное - РИА Новости, 30.08.2025

Рогов: ВС России выбили ВСУ из днепропетровского села Вороное

Российские войска выбили подразделения ВСУ из днепропетровского села Вороное в восточной части Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T11:37:00+03:00

2025-08-30T11:37:00+03:00

2025-08-30T11:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

днепропетровская область

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из днепропетровского села Вороное в восточной части Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Вороное находится на стыке границы с ДНР. "Наши войска выбили противника из Вороного. Боевики оттуда сбежали", - сказал Рогов. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250821/gosduma-2036650338.html

россия

днепропетровская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, днепропетровская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, дмитрий песков