Рогов: ВС России выбили ВСУ из днепропетровского села Вороное - РИА Новости, 30.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 30.08.2025
Рогов: ВС России выбили ВСУ из днепропетровского села Вороное
2025-08-30T11:37:00+03:00
2025-08-30T11:37:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из днепропетровского села Вороное в восточной части Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Вороное находится на стыке границы с ДНР. "Наши войска выбили противника из Вороного. Боевики оттуда сбежали", - сказал Рогов. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из днепропетровского села Вороное в восточной части Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Вороное находится на стыке границы с ДНР.
"Наши войска выбили противника из Вороного. Боевики оттуда сбежали", - сказал Рогов.
Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Госдуме обвинили Зеленского в сокрытии реальных потерь ВСУ
21 августа, 09:30
 
