https://ria.ru/20250830/vsu-2038480658.html
Рогов: ВС России выбили ВСУ из днепропетровского села Вороное
Рогов: ВС России выбили ВСУ из днепропетровского села Вороное - РИА Новости, 30.08.2025
Рогов: ВС России выбили ВСУ из днепропетровского села Вороное
Российские войска выбили подразделения ВСУ из днепропетровского села Вороное в восточной части Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T11:37:00+03:00
2025-08-30T11:37:00+03:00
2025-08-30T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из днепропетровского села Вороное в восточной части Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Вороное находится на стыке границы с ДНР. "Наши войска выбили противника из Вороного. Боевики оттуда сбежали", - сказал Рогов. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250821/gosduma-2036650338.html
россия
днепропетровская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_abd34ad51baabc3a9427a156ea81e430.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, днепропетровская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
Рогов: ВС России выбили ВСУ из днепропетровского села Вороное
Российские войска выбили подразделения ВСУ из днепропетровского села Вороное