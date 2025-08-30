Рейтинг@Mail.ru
Российские войска уничтожили диверсантов ВСУ в Днепропетровской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 30.08.2025 (обновлено: 10:55 30.08.2025)
Российские войска уничтожили диверсантов ВСУ в Днепропетровской области
Российские войска уничтожили диверсантов ВСУ в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку ВСУ за контроль над дорогой обеспечения в селе Запорожское Днепропетровской области, уничтожены... РИА Новости, 30.08.2025
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку ВСУ за контроль над дорогой обеспечения в селе Запорожское Днепропетровской области, уничтожены несколько групп диверсантов, сообщил РИА Новости боец 57-й бригады с позывным "Алмаз". "Противник пытается Запорожское отбить, потому что там дорога обеспечения (группировки ВСУ в Камышевахе - ред.) у нас под контролем и они пытаются отбить диверсионными группами и артиллерией, пытаются оттеснить нас оттуда. В основном ночью пытаются пробраться диверсионные группы, человек 5-10. И они все уничтожены, потому что мы их уже ждем", - сказал "Алмаз". Также штурмовик уточнил, что противник всегда проводит контратаки и пытается вернуть под контроль ранее утраченные позиции и населенные пункты, но успеха в этом не имеет. Минобороны России 25 августа сообщало, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области.
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку ВСУ за контроль над дорогой обеспечения в селе Запорожское Днепропетровской области, уничтожены несколько групп диверсантов, сообщил РИА Новости боец 57-й бригады с позывным "Алмаз".
"Противник пытается Запорожское отбить, потому что там дорога обеспечения (группировки ВСУ в Камышевахе - ред.) у нас под контролем и они пытаются отбить диверсионными группами и артиллерией, пытаются оттеснить нас оттуда. В основном ночью пытаются пробраться диверсионные группы, человек 5-10. И они все уничтожены, потому что мы их уже ждем", - сказал "Алмаз".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Также штурмовик уточнил, что противник всегда проводит контратаки и пытается вернуть под контроль ранее утраченные позиции и населенные пункты, но успеха в этом не имеет.
Минобороны России 25 августа сообщало, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области.
