Солдаты ВСУ бросили наемника погибать в одиночестве, сообщил снайпер - РИА Новости, 30.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 30.08.2025
Солдаты ВСУ бросили наемника погибать в одиночестве, сообщил снайпер
Солдаты ВСУ бросили наемника погибать в одиночестве, сообщил снайпер
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Иностранный наемник был брошен боевиками ВСУ и в одиночку два часа вел бой в населенном пункте Запорожское Днепропетровской области до тех пор, пока у него не закончились патроны, сообщил РИА Новости снайпер 57-й бригады группировки "Восток" с позывным "Морячок". "Вот когда крайний штурм у пацанов был, был один такой наемник, получается. Вот он два часа давал сопротивление, когда у него закончилась БК (боекомплект - ред.), ему никто не помог, ничто. Все остальные ТЦКшники (мобилизованные ВСУ - ред.) убежали от него. Ну и получилось так, что он - всё. Может, он и был этим командиром ТЦКшников, но вот так вот его бросили сами ТЦКшники", - рассказал РИА Новости "Морячок". Боец также отметил, что вооружение у ликвидированного наемника было производства США. Минобороны России 25 августа сообщало, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области.
Солдаты ВСУ бросили наемника погибать в одиночестве, сообщил снайпер

Солдаты ВСУ бросили иностранного наемника погибать в одиночестве

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Иностранный наемник был брошен боевиками ВСУ и в одиночку два часа вел бой в населенном пункте Запорожское Днепропетровской области до тех пор, пока у него не закончились патроны, сообщил РИА Новости снайпер 57-й бригады группировки "Восток" с позывным "Морячок".
"Вот когда крайний штурм у пацанов был, был один такой наемник, получается. Вот он два часа давал сопротивление, когда у него закончилась БК (боекомплект - ред.), ему никто не помог, ничто. Все остальные ТЦКшники (мобилизованные ВСУ - ред.) убежали от него. Ну и получилось так, что он - всё. Может, он и был этим командиром ТЦКшников, но вот так вот его бросили сами ТЦКшники", - рассказал РИА Новости "Морячок".
Боец также отметил, что вооружение у ликвидированного наемника было производства США.
Минобороны России 25 августа сообщало, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области.
