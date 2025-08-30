В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 30.08.2025
Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
2025-08-30T20:20:00+03:00
2025-08-30T20:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор региона Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области", - написал он в Telegram-канале.
воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Железобетонное укрытие
Железобетонное укрытие. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области", - написал он в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.08.2025
Вчера, 15:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
