В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

2025-08-30T20:20:00+03:00

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор региона Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области", - написал он в Telegram-канале.

