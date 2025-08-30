https://ria.ru/20250830/udary-2038481725.html

ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ на Украине

ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ на Украине - РИА Новости, 30.08.2025

ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ на Украине

Удары нанесены по цехам сборки беспилотников, аэродромам, заводам бронетехники и боеприпасов в Киевской и Житомирской областях Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Удары нанесены по цехам сборки беспилотников, аэродромам, заводам бронетехники и боеприпасов в Киевской и Житомирской областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Киевская область — Киев, Бучанский, Обуховский, Борисполь, Васильков, Глеваха, Бровары. Цель: цеха сборки БПЛА, аэродромы, железнодорожные узлы. Каждая атака анализировалась для выявления слабых мест ПВО и новых логистических каналов. Житомирская область — Житомир, Бердичев, Коростень. Поражены аэродромы и вертолетодромы, заводы бронетехники и боеприпасов. Цель: затруднить переброску техники на фронт", - заявил Лебедев. По его словам, были нанесены удары по полигонам, тренировочным центрам ВСУ, аэродромам в Ровненской и Волынской областях, а также по цехам производства запчастей, сборки ракет, военным складам в Днепропетровской области. Особое внимание уделялось военному городку Кривого Рога, добавил собеседник агентства.

