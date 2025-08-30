https://ria.ru/20250830/udary-2038481725.html
ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ на Украине
ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ на Украине - РИА Новости, 30.08.2025
ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ на Украине
Удары нанесены по цехам сборки беспилотников, аэродромам, заводам бронетехники и боеприпасов в Киевской и Житомирской областях Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T11:42:00+03:00
2025-08-30T11:42:00+03:00
2025-08-30T11:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
житомирская область
украина
киев
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Удары нанесены по цехам сборки беспилотников, аэродромам, заводам бронетехники и боеприпасов в Киевской и Житомирской областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Киевская область — Киев, Бучанский, Обуховский, Борисполь, Васильков, Глеваха, Бровары. Цель: цеха сборки БПЛА, аэродромы, железнодорожные узлы. Каждая атака анализировалась для выявления слабых мест ПВО и новых логистических каналов. Житомирская область — Житомир, Бердичев, Коростень. Поражены аэродромы и вертолетодромы, заводы бронетехники и боеприпасов. Цель: затруднить переброску техники на фронт", - заявил Лебедев. По его словам, были нанесены удары по полигонам, тренировочным центрам ВСУ, аэродромам в Ровненской и Волынской областях, а также по цехам производства запчастей, сборки ракет, военным складам в Днепропетровской области. Особое внимание уделялось военному городку Кривого Рога, добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
житомирская область
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_abd34ad51baabc3a9427a156ea81e430.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
житомирская область, украина, киев, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Житомирская область, Украина, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ на Украине
ВС России нанесли удары по цехам сборки БПЛА и аэродромам ВСУ на Украине