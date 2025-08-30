Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ на Украине - РИА Новости, 30.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 30.08.2025
ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ на Украине
Удары нанесены по цехам сборки беспилотников, аэродромам, заводам бронетехники и боеприпасов в Киевской и Житомирской областях Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Удары нанесены по цехам сборки беспилотников, аэродромам, заводам бронетехники и боеприпасов в Киевской и Житомирской областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Киевская область — Киев, Бучанский, Обуховский, Борисполь, Васильков, Глеваха, Бровары. Цель: цеха сборки БПЛА, аэродромы, железнодорожные узлы. Каждая атака анализировалась для выявления слабых мест ПВО и новых логистических каналов. Житомирская область — Житомир, Бердичев, Коростень. Поражены аэродромы и вертолетодромы, заводы бронетехники и боеприпасов. Цель: затруднить переброску техники на фронт", - заявил Лебедев. По его словам, были нанесены удары по полигонам, тренировочным центрам ВСУ, аэродромам в Ровненской и Волынской областях, а также по цехам производства запчастей, сборки ракет, военным складам в Днепропетровской области. Особое внимание уделялось военному городку Кривого Рога, добавил собеседник агентства.
ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ на Украине

ВС России нанесли удары по цехам сборки БПЛА и аэродромам ВСУ на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Удары нанесены по цехам сборки беспилотников, аэродромам, заводам бронетехники и боеприпасов в Киевской и Житомирской областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Киевская область — Киев, Бучанский, Обуховский, Борисполь, Васильков, Глеваха, Бровары. Цель: цеха сборки БПЛА, аэродромы, железнодорожные узлы. Каждая атака анализировалась для выявления слабых мест ПВО и новых логистических каналов. Житомирская областьЖитомир, Бердичев, Коростень. Поражены аэродромы и вертолетодромы, заводы бронетехники и боеприпасов. Цель: затруднить переброску техники на фронт", - заявил Лебедев.
По его словам, были нанесены удары по полигонам, тренировочным центрам ВСУ, аэродромам в Ровненской и Волынской областях, а также по цехам производства запчастей, сборки ракет, военным складам в Днепропетровской области. Особое внимание уделялось военному городку Кривого Рога, добавил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
