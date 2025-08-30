Рейтинг@Mail.ru
04:06 30.08.2025
Школьники 5-9-х классов перейдут на новые учебники по истории
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские школьники 5-9-х классов с 2025/2026 учебного года начнут заниматься по новым единым учебникам по истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского, в образовательные учреждения страны поступило более 13 миллионов экземпляров книг, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Просвещение". Авторами учебников также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. "В новом 2025/2026 учебном году все школы страны переходят на обязательное обучение по государственным учебникам истории в 5-7 классах, при этом разработана полная линейка с 5 по 9 классы", - говорится в сообщении. Уточняется, что государственные учебники по истории для 5-7-х классов поступили в школы всех регионов страны, по готовности образовательные организации могут перейти на обучение по новым учебникам и в 8-9-х классах. "Всего к началу учебного года в образовательные организации Российской Федерации отгружено более 13 миллионов экземпляров государственных учебников по истории для 5-9 классов", - отметили в издательстве. По словам руководителя Института содержания и методов обучения имени Леднева Максима Костенко, главное отличие новых учебников по истории заключается в их соответствии историко-культурному стандарту, текст написан живым языком, материал изложен увлекательно. "Включены разделы о наиболее актуальных вопросах современности: СВО, вхождение новых субъектов в РФ, международные отношения, расширение НАТО. Методический аппарат учебника содержит различные типы заданий, рассчитанных на эффективную подготовку к разным формам аттестации", - сообщил РИА Новости Костенко, добавив, что издание в твердом переплете обеспечит возможность более длительного его использования.​
© Depositphotos.com / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos.com / Lev Dolgachov
Урок в школе. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские школьники 5-9-х классов с 2025/2026 учебного года начнут заниматься по новым единым учебникам по истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского, в образовательные учреждения страны поступило более 13 миллионов экземпляров книг, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Просвещение".
Авторами учебников также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
"В новом 2025/2026 учебном году все школы страны переходят на обязательное обучение по государственным учебникам истории в 5-7 классах, при этом разработана полная линейка с 5 по 9 классы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что государственные учебники по истории для 5-7-х классов поступили в школы всех регионов страны, по готовности образовательные организации могут перейти на обучение по новым учебникам и в 8-9-х классах.
"Всего к началу учебного года в образовательные организации Российской Федерации отгружено более 13 миллионов экземпляров государственных учебников по истории для 5-9 классов", - отметили в издательстве.
По словам руководителя Института содержания и методов обучения имени Леднева Максима Костенко, главное отличие новых учебников по истории заключается в их соответствии историко-культурному стандарту, текст написан живым языком, материал изложен увлекательно.
"Включены разделы о наиболее актуальных вопросах современности: СВО, вхождение новых субъектов в РФ, международные отношения, расширение НАТО. Методический аппарат учебника содержит различные типы заданий, рассчитанных на эффективную подготовку к разным формам аттестации", - сообщил РИА Новости Костенко, добавив, что издание в твердом переплете обеспечит возможность более длительного его использования.​
