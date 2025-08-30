Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудит с Си Цзиньпином международную и региональную повестку
01:09 30.08.2025 (обновлено: 01:31 30.08.2025)
Путин обсудит с Си Цзиньпином международную и региональную повестку
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил информационному агентству Cиньхуа, что будет рад обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности.Интервью президента РФ информационному агентству "Cиньхуа" в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."Что касается российско-китайских переговоров - они пройдут в Пекине. Буду рад обстоятельно обсудить с председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи. И, конечно, по традиции обменяемся мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам", - сказал Путин.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил информационному агентству Cиньхуа, что будет рад обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности.
Интервью президента РФ информационному агентству "Cиньхуа" в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
"Что касается российско-китайских переговоров - они пройдут в Пекине. Буду рад обстоятельно обсудить с председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи. И, конечно, по традиции обменяемся мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам", - сказал Путин.
Россия и Китай выступают за реформирование ООН, заявил Путин
