Путин обсудит с Си Цзиньпином международную и региональную повестку
Путин обсудит с Си Цзиньпином международную и региональную повестку
2025-08-30T01:09:00+03:00
2025-08-30T01:09:00+03:00
2025-08-30T01:31:00+03:00
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил информационному агентству Cиньхуа, что будет рад обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности.Интервью президента РФ информационному агентству "Cиньхуа" в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."Что касается российско-китайских переговоров - они пройдут в Пекине. Буду рад обстоятельно обсудить с председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи. И, конечно, по традиции обменяемся мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам", - сказал Путин.
