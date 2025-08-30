https://ria.ru/20250830/tszinpin-2038434446.html

Путин обсудит с Си Цзиньпином международную и региональную повестку

Путин обсудит с Си Цзиньпином международную и региональную повестку - РИА Новости, 30.08.2025

Путин обсудит с Си Цзиньпином международную и региональную повестку

Президент России Владимир Путин заявил информационному агентству Cиньхуа, что будет рад обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T01:09:00+03:00

2025-08-30T01:09:00+03:00

2025-08-30T01:31:00+03:00

владимир путин

си цзиньпин

в мире

россия

китай

пекин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015745699_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_5132e2e60ebc6882048474f2577236be.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил информационному агентству Cиньхуа, что будет рад обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности.Интервью президента РФ информационному агентству "Cиньхуа" в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."Что касается российско-китайских переговоров - они пройдут в Пекине. Буду рад обстоятельно обсудить с председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи. И, конечно, по традиции обменяемся мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250830/putin-2038435113.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, си цзиньпин, в мире, россия, китай, пекин