https://ria.ru/20250830/tsentr-2038531536.html

Герасимов сообщил о наступлении "Центра" по всем направлениям

Герасимов сообщил о наступлении "Центра" по всем направлениям - РИА Новости, 30.08.2025

Герасимов сообщил о наступлении "Центра" по всем направлениям

Силы российской группировки войск "Центр" наступают по всем направлениям, бои идут в Красноармейске, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T16:15:00+03:00

2025-08-30T16:15:00+03:00

2025-08-30T16:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

красноармейск

днепропетровская область

валерий герасимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Центр" наступают по всем направлениям, бои идут в Красноармейске, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "Группировка войск "Центр" развивает наступление на всех направлениях – октябрьском, красноармейском и днепропетровском. Осуществляется охват и блокирование красноармейско-димитровской агломерации. Бои идут непосредственно в Красноармейске", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ. "Преодолены линии инженерных заграждений противника на административной границе Днепропетровской области, на территории которой освобождены два населенных пункта (Дачное и Филия)", - добавил Герасимов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

красноармейск

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, красноармейск, днепропетровская область, валерий герасимов