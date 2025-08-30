Рейтинг@Mail.ru
Герасимов сообщил о наступлении "Центра" по всем направлениям
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 30.08.2025
Герасимов сообщил о наступлении "Центра" по всем направлениям
Герасимов сообщил о наступлении "Центра" по всем направлениям
Силы российской группировки войск "Центр" наступают по всем направлениям, бои идут в Красноармейске, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Центр" наступают по всем направлениям, бои идут в Красноармейске, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "Группировка войск "Центр" развивает наступление на всех направлениях – октябрьском, красноармейском и днепропетровском. Осуществляется охват и блокирование красноармейско-димитровской агломерации. Бои идут непосредственно в Красноармейске", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ. "Преодолены линии инженерных заграждений противника на административной границе Днепропетровской области, на территории которой освобождены два населенных пункта (Дачное и Филия)", - добавил Герасимов.
Герасимов сообщил о наступлении "Центра" по всем направлениям

Группировка "Центр" ведет бои в Красноармейске, наступая по всем направлениям

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Центр" наступают по всем направлениям, бои идут в Красноармейске, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.
В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу.
"Группировка войск "Центр" развивает наступление на всех направлениях – октябрьском, красноармейском и днепропетровском. Осуществляется охват и блокирование красноармейско-димитровской агломерации. Бои идут непосредственно в Красноармейске", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
"Преодолены линии инженерных заграждений противника на административной границе Днепропетровской области, на территории которой освобождены два населенных пункта (Дачное и Филия)", - добавил Герасимов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
