Герасимов сообщил о наступлении "Центра" по всем направлениям
Герасимов сообщил о наступлении "Центра" по всем направлениям - 30.08.2025
Герасимов сообщил о наступлении "Центра" по всем направлениям
Силы российской группировки войск "Центр" наступают по всем направлениям, бои идут в Красноармейске, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Центр" наступают по всем направлениям, бои идут в Красноармейске, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "Группировка войск "Центр" развивает наступление на всех направлениях – октябрьском, красноармейском и днепропетровском. Осуществляется охват и блокирование красноармейско-димитровской агломерации. Бои идут непосредственно в Красноармейске", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ. "Преодолены линии инженерных заграждений противника на административной границе Днепропетровской области, на территории которой освобождены два населенных пункта (Дачное и Филия)", - добавил Герасимов.
Герасимов сообщил о наступлении "Центра" по всем направлениям
