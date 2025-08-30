https://ria.ru/20250830/tramp-2038564582.html

Трамп отказался от визита в Индию на саммит QUAD, пишут СМИ

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от намерения посетить Индию в рамках саммита лидеров четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) этой осенью, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на неназванные источники, осведомленные о графике американского лидера. Газета напоминает о том, что 27 августа США ввели дополнительные пошлины в отношении товаров из Индии, импортируемых в Штаты. "После того, как он (Трамп - ред.) сообщил (премьер-министру Индии Нарендре - ред.) Моди о том, что приедет в Индию позднее в этом году на саммит QUAD, Трамп пересмотрел планы по визиту этой осенью", - пишет газета со ссылкой на источники, знакомые с графиком президента США. По ее оценкам, Моди, ранее называвший Трампа своим другом, теперь числится у него "в аутсайдерах". New York Times утверждает, что последний раз лидеры двух стран разговаривали по телефону 17 июня. Формат QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности) был инициирован в 2007 году премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом если Япония и Австралия - союзники США, то Индия, не связанная с Вашингтоном союзническими отношениями, была включена в "четверку" во многом за счет своей растущей роли в Индо-Тихоокеанском регионе и за счет противостояния с Китаем. Индия должна была стать хозяйкой саммита QUAD в 2024 году и планировала провести встречу в январе того года. В связи с невозможностью утверждения графика тогдашнего президента США Джо Байдена, а также выборами глав государств в Индии и США, Нью-Дели предложил провести встречу в США одновременно с открытием Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2024 года. Таким образом очередь проведения саммита QUAD на 2025 год перешла от США к Индии. Введенная Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии вступила в силу в среду, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов для Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.

