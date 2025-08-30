https://ria.ru/20250830/tramp-2038456981.html

В Британии посоветовали Трампу отправить делегацию на саммит ШОС

В Британии посоветовали Трампу отправить делегацию на саммит ШОС - РИА Новости, 30.08.2025

В Британии посоветовали Трампу отправить делегацию на саммит ШОС

Если США отправят делегацию на саммит ШОС, который пройдет в Китае, то он может стать площадкой для обсуждения гарантий безопасностей для Киева, заявил... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Если США отправят делегацию на саммит ШОС, который пройдет в Китае, то он может стать площадкой для обсуждения гарантий безопасностей для Киева, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."Американцы поступили бы мудро, если бы отправили на встречу своих людей, чтобы обсудить как можно решить эту проблему (Украины. — Прим. Ред.) с гарантиями безопасности", — сказал он.По словам эксперта, российская и китайская стороны уже давно настроены на конструктивный диалог, поэтому, скорее всего, не возникло бы каких-нибудь проблем организовать сессию по Украине на саммите."Самое удивительное, что мне кажется, что вместо того, чтобы прогнать их (Американцев. — Прим. Ред.) россияне и китайцы будут рады их видеть. Забудьте о недовольстве Европы", — подчеркнул аналитик.С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит ШОС. По его завершении председательство в организации перейдет к Киргизии.Президент России Владимир Путин 31 августа — 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

