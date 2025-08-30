https://ria.ru/20250830/spetsoperatsiya-2038571195.html

Спецоперация, 30 августа: ВС России взяли под контроль Камышеваху в ДНР

2025-08-30

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Камышеваха в ДНР, ВС РФ с марта освободили более 3,5 тысяч квадратных километров и 149 населенных пунктов, силы ПВО сбили ночью 86 беспилотников над Россией, житель Белгородской области погиб в результате атаки БПЛА. ВС РФ взяли под контроль Камышеваху в ДНР Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Камышеваха в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Нанесено поражение складам боеприпасов, местам хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 233 беспилотника. ВС РФ нанесли удар по предприятиям ракетной промышленности Украины Российские войска в ночь на субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, отметили в Минобороны РФ. ПВО сбила ночью 86 БПЛА над Россией Российские средства ПВО сбили ночью 30 БПЛА над акваторией Черного моря, 15 – над Крымом, 13 – над Ростовской областью, 11 – над Кубанью, пять – над Брянской, четыре - над Белгородской областью, по два над Смоленской, Калужской и Тверской областями, по одному над Тульской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, с 7.00 до 11.00 мск средствами ПВО уничтожены 18 беспилотников над Крымом и два – над Смоленской областью. Житель белгородской области погиб в результате атаки БПЛА Несколько частных домовладений и производственный цех повреждены из-за падения обломков БПЛА в Адыгее, пострадал один человек, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Около 100 украинских БПЛА атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области за прошедшие сутки, один человек погиб, семь пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. ВСУ атаковали электроподстанцию в Мантуровском районе Курской области, нарушено электроснабжение, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года на СВО Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу. Он сообщил, что российские войска с марта 2025 года освободили более 3,5 тысяч квадратных километров и 149 населенных пунктов. По его словам, ВС России освободили 99,7% ЛНР, 79% ДНР, 74% Запорожской и 76% Херсонской областей, до полного освобождения ЛНР осталось менее 60 квадратных километров. Герасимов заявил, что армия России продолжает безостановочное наступление практически по всей линии фронта. Начальник Генштаба отметил, что создание вдоль границы России зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях выполняется успешно. Также, по словам генерала, российские войска продвигаются в Днепропетровской области, взяты под контроль семь населенных пунктов. Герасимов подчеркнул, что выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск будет продолжено ведением наступательных действий. Предложение по 19-му пакету санкций против РФ поступит на следующей неделе Предложение по 19-му пакету санкций ЕС против России поступит на следующей неделе, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

