Герасимов сообщил о продвижении ВС России в Днепропетровской области

Герасимов сообщил о продвижении ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 30.08.2025

Герасимов сообщил о продвижении ВС России в Днепропетровской области

Российские Вооружённые силы продвигаются в Днепропетровской области Украины и взяли под контроль семь населенных пунктов, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские Вооружённые силы продвигаются в Днепропетровской области Украины и взяли под контроль семь населенных пунктов, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов. "Идет продвижение войск в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов", - приводит слова Герасимова Минобороны РФ.

