Рейтинг@Mail.ru
Герасимов сообщил о продвижении ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/spetsoperatsiya-2038530520.html
Герасимов сообщил о продвижении ВС России в Днепропетровской области
Герасимов сообщил о продвижении ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 30.08.2025
Герасимов сообщил о продвижении ВС России в Днепропетровской области
Российские Вооружённые силы продвигаются в Днепропетровской области Украины и взяли под контроль семь населенных пунктов, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T16:10:00+03:00
2025-08-30T16:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
украина
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031964545_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_ec540e107c29afaecef29e4dee2ce422.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские Вооружённые силы продвигаются в Днепропетровской области Украины и взяли под контроль семь населенных пунктов, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов. "Идет продвижение войск в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов", - приводит слова Герасимова Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031964545_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e94dfc129aa67e9b7531b33732f7e487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, днепропетровская область, украина, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровская область, Украина, Валерий Герасимов
Герасимов сообщил о продвижении ВС России в Днепропетровской области

ВС России взяли под контроль 7 населенных пунктов в Днепропетровской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкм
м - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
м. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские Вооружённые силы продвигаются в Днепропетровской области Украины и взяли под контроль семь населенных пунктов, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов.
"Идет продвижение войск в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов", - приводит слова Герасимова Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепропетровская областьУкраинаВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала