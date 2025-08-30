https://ria.ru/20250830/spetsoperatsiya-2038530520.html
Герасимов сообщил о продвижении ВС России в Днепропетровской области
Герасимов сообщил о продвижении ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 30.08.2025
Герасимов сообщил о продвижении ВС России в Днепропетровской области
Российские Вооружённые силы продвигаются в Днепропетровской области Украины и взяли под контроль семь населенных пунктов, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РИА Новости, 30.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
украина
валерий герасимов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские Вооружённые силы продвигаются в Днепропетровской области Украины и взяли под контроль семь населенных пунктов, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов. "Идет продвижение войск в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов", - приводит слова Герасимова Минобороны РФ.
Герасимов сообщил о продвижении ВС России в Днепропетровской области
