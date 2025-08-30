Рейтинг@Mail.ru
Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли - РИА Новости, 30.08.2025
Наука
 
23:46 30.08.2025
Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли
Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли - РИА Новости, 30.08.2025
Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли
Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли, одновременно на звезде произошла мощная вспышка, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли, одновременно на звезде произошла мощная вспышка, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "В расположенном в центре Солнца комплексе крупных активных областей только что зарегистрирован выброс плазмы в направлении Земли", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Отмечается, что выброс стал уже вторым за сутки. Ранее облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, которые сейчас расположены в одном угловом секторе справа от Солнца. "Синхронно с выбросом была зарегистрирована вспышка уровня M2.76 (самая сильная с 26 августа) с максимумом в 23:02 по московскому времени", - рассказали в Лаборатории. По предварительным оценкам учёных, выброс имеет среднюю массу и не соответствует полным запасам энергии, которые сейчас накоплены в крупных центральных группах солнечных пятен. Таким образом, возможны новые сильные вспышки, считают в Лаборатории. Информации о точном направлении выброса вещества, его скорости и вероятном времени прихода плазмы к Земле пока нет, она появится не ранее утра воскресенья, когда поступит весь комплекс наблюдений с наземных и космических средств, уточнили в Лаборатории.
земля
земля, российская академия наук
Наука, Земля, Российская академия наук
Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли

На Солнце одновременно произошли выбросил плазмы и мощная вспышка

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли, одновременно на звезде произошла мощная вспышка, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"В расположенном в центре Солнца комплексе крупных активных областей только что зарегистрирован выброс плазмы в направлении Земли", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
На Солнце произошел скачок энерговыделения
На Солнце произошел скачок энерговыделения
Вчера, 21:28
Отмечается, что выброс стал уже вторым за сутки. Ранее облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, которые сейчас расположены в одном угловом секторе справа от Солнца.
"Синхронно с выбросом была зарегистрирована вспышка уровня M2.76 (самая сильная с 26 августа) с максимумом в 23:02 по московскому времени", - рассказали в Лаборатории.
По предварительным оценкам учёных, выброс имеет среднюю массу и не соответствует полным запасам энергии, которые сейчас накоплены в крупных центральных группах солнечных пятен. Таким образом, возможны новые сильные вспышки, считают в Лаборатории.
Информации о точном направлении выброса вещества, его скорости и вероятном времени прихода плазмы к Земле пока нет, она появится не ранее утра воскресенья, когда поступит весь комплекс наблюдений с наземных и космических средств, уточнили в Лаборатории.
Ученые заметили опасную область на Солнце, развернувшуюся в сторону Земли
Ученые заметили опасную область на Солнце, развернувшуюся в сторону Земли
Вчера, 11:36
 
НаукаЗемляРоссийская академия наук
 
 
