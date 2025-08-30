https://ria.ru/20250830/solntse-2038592942.html

Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли

Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли, одновременно на звезде произошла мощная вспышка, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли, одновременно на звезде произошла мощная вспышка, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "В расположенном в центре Солнца комплексе крупных активных областей только что зарегистрирован выброс плазмы в направлении Земли", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Отмечается, что выброс стал уже вторым за сутки. Ранее облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, которые сейчас расположены в одном угловом секторе справа от Солнца. "Синхронно с выбросом была зарегистрирована вспышка уровня M2.76 (самая сильная с 26 августа) с максимумом в 23:02 по московскому времени", - рассказали в Лаборатории. По предварительным оценкам учёных, выброс имеет среднюю массу и не соответствует полным запасам энергии, которые сейчас накоплены в крупных центральных группах солнечных пятен. Таким образом, возможны новые сильные вспышки, считают в Лаборатории. Информации о точном направлении выброса вещества, его скорости и вероятном времени прихода плазмы к Земле пока нет, она появится не ранее утра воскресенья, когда поступит весь комплекс наблюдений с наземных и космических средств, уточнили в Лаборатории.

