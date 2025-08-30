https://ria.ru/20250830/solntse-2038585296.html
На Солнце произошел скачок энерговыделения
На Солнце произошел скачок энерговыделения - РИА Новости, 30.08.2025
На Солнце произошел скачок энерговыделения
Скачок энерговыделения произошёл в области 4197 на Солнце, там происходит серия вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T21:28:00+03:00
2025-08-30T21:28:00+03:00
2025-08-30T21:28:00+03:00
наука
российская академия наук
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131272/66/1312726698_0:323:1459:1144_1920x0_80_0_0_c902a37c930562ac91d0723fb29d82bf.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Скачок энерговыделения произошёл в области 4197 на Солнце, там происходит серия вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "В активной области 4197 около двух часов назад зарегистрирован заметный скачок энерговыделения. В настоящее время здесь происходит серия вспышек уровня M умеренной мощности", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. В то же время, по данным учёных, видео процессов показывает, что все они локализованы на одном участке, и весь комплекс солнечных пятен ими не задет. "Признаков выхода из равновесия всего активного комплекса как будто бы пока не наблюдается", - уточнили в лаборатории.
https://ria.ru/20250830/solntse-2038545201.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131272/66/1312726698_0:187:1459:1281_1920x0_80_0_0_bdb3ebe184670139215cf983e7b45f25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Солнце произошел скачок энерговыделения
В области 4197 на Солнце произошел скачок энерговыделения