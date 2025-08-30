https://ria.ru/20250830/solntse-2038585296.html

На Солнце произошел скачок энерговыделения

На Солнце произошел скачок энерговыделения - РИА Новости, 30.08.2025

На Солнце произошел скачок энерговыделения

Скачок энерговыделения произошёл в области 4197 на Солнце, там происходит серия вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T21:28:00+03:00

2025-08-30T21:28:00+03:00

2025-08-30T21:28:00+03:00

наука

российская академия наук

вспышки на солнце

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131272/66/1312726698_0:323:1459:1144_1920x0_80_0_0_c902a37c930562ac91d0723fb29d82bf.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Скачок энерговыделения произошёл в области 4197 на Солнце, там происходит серия вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "В активной области 4197 около двух часов назад зарегистрирован заметный скачок энерговыделения. В настоящее время здесь происходит серия вспышек уровня M умеренной мощности", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. В то же время, по данным учёных, видео процессов показывает, что все они локализованы на одном участке, и весь комплекс солнечных пятен ими не задет. "Признаков выхода из равновесия всего активного комплекса как будто бы пока не наблюдается", - уточнили в лаборатории.

https://ria.ru/20250830/solntse-2038545201.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российская академия наук, вспышки на солнце