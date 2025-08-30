Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошел скачок энерговыделения
21:28 30.08.2025
На Солнце произошел скачок энерговыделения
На Солнце произошел скачок энерговыделения
Скачок энерговыделения произошёл в области 4197 на Солнце, там происходит серия вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 30.08.2025
наука
российская академия наук
вспышки на солнце
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Скачок энерговыделения произошёл в области 4197 на Солнце, там происходит серия вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "В активной области 4197 около двух часов назад зарегистрирован заметный скачок энерговыделения. В настоящее время здесь происходит серия вспышек уровня M умеренной мощности", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. В то же время, по данным учёных, видео процессов показывает, что все они локализованы на одном участке, и весь комплекс солнечных пятен ими не задет. "Признаков выхода из равновесия всего активного комплекса как будто бы пока не наблюдается", - уточнили в лаборатории.
российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Солнце произошел скачок энерговыделения

В области 4197 на Солнце произошел скачок энерговыделения

© Фото : NASA/SDOИзображение активных областей на Солнце
Изображение активных областей на Солнце - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : NASA/SDO
Изображение активных областей на Солнце . Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Скачок энерговыделения произошёл в области 4197 на Солнце, там происходит серия вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"В активной области 4197 около двух часов назад зарегистрирован заметный скачок энерговыделения. В настоящее время здесь происходит серия вспышек уровня M умеренной мощности", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
В то же время, по данным учёных, видео процессов показывает, что все они локализованы на одном участке, и весь комплекс солнечных пятен ими не задет.
"Признаков выхода из равновесия всего активного комплекса как будто бы пока не наблюдается", - уточнили в лаборатории.
Наука
 
 
