Солнце выбросило облако плазмы в сторону Венеры
Наука
 
17:17 30.08.2025
Солнце выбросило облако плазмы в сторону Венеры
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Солнце выбросило облако плазмы, которое направляется в сторону Венеры и может "зацепить" Меркурий, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Солнце продолжает всеми способами избавляться от избытков энергии. Выбросило облако плазмы в сторону Венеры. Землю пока не трогает", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Ученые отметили, что облако плазмы, скорее всего, "зацепит" Меркурий.
российская академия наук, солнце
© HARVARD-SMITHSONIAN CENTER FOR ASTROPHYSICSВыброс плазмы на Солнце
Выброс плазмы на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Солнце выбросило облако плазмы, которое направляется в сторону Венеры и может "зацепить" Меркурий, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Солнце продолжает всеми способами избавляться от избытков энергии. Выбросило облако плазмы в сторону Венеры. Землю пока не трогает", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Ученые отметили, что облако плазмы, скорее всего, "зацепит" Меркурий.
Активная область 4197 на Солнце, направленная в сторону Земли - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Ученые заметили опасную область на Солнце, развернувшуюся в сторону Земли
