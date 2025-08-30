https://ria.ru/20250830/solntse-2038545201.html

Солнце выбросило облако плазмы в сторону Венеры

2025-08-30T17:17:00+03:00

наука

российская академия наук

солнце

https://cdnn21.img.ria.ru/images/26125/30/261253028_0:223:1024:799_1920x0_80_0_0_217242d8baf93d30e267dbfd6e244ba8.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Солнце выбросило облако плазмы, которое направляется в сторону Венеры и может "зацепить" Меркурий, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Солнце продолжает всеми способами избавляться от избытков энергии. Выбросило облако плазмы в сторону Венеры. Землю пока не трогает", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Ученые отметили, что облако плазмы, скорее всего, "зацепит" Меркурий.

2025

российская академия наук, солнце