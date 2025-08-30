https://ria.ru/20250830/solntse-2038545201.html
Солнце выбросило облако плазмы в сторону Венеры
Солнце выбросило облако плазмы в сторону Венеры - РИА Новости, 30.08.2025
Солнце выбросило облако плазмы в сторону Венеры
Солнце выбросило облако плазмы, которое направляется в сторону Венеры и может "зацепить" Меркурий, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T17:17:00+03:00
2025-08-30T17:17:00+03:00
2025-08-30T17:17:00+03:00
наука
российская академия наук
солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26125/30/261253028_0:223:1024:799_1920x0_80_0_0_217242d8baf93d30e267dbfd6e244ba8.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Солнце выбросило облако плазмы, которое направляется в сторону Венеры и может "зацепить" Меркурий, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Солнце продолжает всеми способами избавляться от избытков энергии. Выбросило облако плазмы в сторону Венеры. Землю пока не трогает", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Ученые отметили, что облако плазмы, скорее всего, "зацепит" Меркурий.
https://ria.ru/20250830/solntse-2038480512.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26125/30/261253028_0:127:1024:895_1920x0_80_0_0_edbc29901e2b4e546d29c701d9556ee5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, солнце
Наука, Российская академия наук, Солнце
Солнце выбросило облако плазмы в сторону Венеры
Солнце выбросило облако плазмы в сторону Венеры, оно может затронуть и Меркурий