Ученые заметили опасную область на Солнце, развернувшуюся в сторону Земли

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Активная область 4197 на Солнце, которая, по данным ученых, накопила значительное количество энергии, но так и не произвела ни одной мощной вспышки, направлена в сторону Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Активная область 4197, быстрый рост и исключительные размеры которой привлекают к себе сейчас внимание всех мировых центров космической погоды, вышла сегодня ночью на центральный солнечный меридиан, то есть точно на линию Солнце — Земля, и в ближайшие двое суток будет представлять собой наибольшую опасность для планеты за все время своего существования", — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Отмечается, что активной области была присвоена категория Beta-Gamma-Delta, которая говорит о высшем уровне размера и сложности, который только может иметь группа пятен на Солнце. Ученые подчеркнули, что, несмотря на огромные запасы энергии, пока в области не было зафиксировано ни одной значимой вспышки. При этом наблюдается лишь интенсивный разогрев окружающей короны, в результате чего тепловое излучение последней за последние несколько дней выросло в три-пять раз. "Все это создает впечатление системного процесса накопления энергии, часто предшествующего особенно крупным солнечным вспышкам. Так это или нет, можно только догадываться, поскольку основная вспышечная энергия в короне накапливается в виде электрических токов, которые недоступны современным средствам наблюдения", — объяснили в лаборатории. Там рассказали, что мировые агентства выставили максимальные за это лето вероятности вспышек высшего балла X, по некоторым оценкам они достигают 60-80 процентов.

