Ученые спрогнозировали вспышки высшего балла на Солнце в субботу
Ученые спрогнозировали вспышки высшего балла на Солнце в субботу - РИА Новости, 30.08.2025
Ученые спрогнозировали вспышки высшего балла на Солнце в субботу
Солнце в субботу будет в высокой степени активно и может выдать вспышки высшего балла Х, действие которых затронет Землю, в то же время на самой планете пока...
2025-08-30T09:38:00+03:00
2025-08-30T09:38:00+03:00
2025-08-30T09:38:00+03:00
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Солнце в субботу будет в высокой степени активно и может выдать вспышки высшего балла Х, действие которых затронет Землю, в то же время на самой планете пока остаётся спокойная геомагнитная обстановка, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — спокойная. Вспышечная активность — сохраняются риски сильных вспышек, включая вспышки высшего балла, в зоне влияния на Землю", - говорится в сообщении в Telegram- канале Лаборатории. Учёные напомнили, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка так же оставалась спокойной, а вспышечная активность высокой, но без видимых рисков для Земли.
