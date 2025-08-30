https://ria.ru/20250830/solntse-2038467368.html

Ученые спрогнозировали вспышки высшего балла на Солнце в субботу

Ученые спрогнозировали вспышки высшего балла на Солнце в субботу - РИА Новости, 30.08.2025

Ученые спрогнозировали вспышки высшего балла на Солнце в субботу

Солнце в субботу будет в высокой степени активно и может выдать вспышки высшего балла Х, действие которых затронет Землю, в то же время на самой планете пока... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Солнце в субботу будет в высокой степени активно и может выдать вспышки высшего балла Х, действие которых затронет Землю, в то же время на самой планете пока остаётся спокойная геомагнитная обстановка, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — спокойная. Вспышечная активность — сохраняются риски сильных вспышек, включая вспышки высшего балла, в зоне влияния на Землю", - говорится в сообщении в Telegram- канале Лаборатории. Учёные напомнили, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка так же оставалась спокойной, а вспышечная активность высокой, но без видимых рисков для Земли.

