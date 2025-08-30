Рейтинг@Mail.ru
Ученые спрогнозировали вспышки высшего балла на Солнце в субботу - РИА Новости, 30.08.2025
09:38 30.08.2025
Ученые спрогнозировали вспышки высшего балла на Солнце в субботу
Ученые спрогнозировали вспышки высшего балла на Солнце в субботу
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Солнце в субботу будет в высокой степени активно и может выдать вспышки высшего балла Х, действие которых затронет Землю, в то же время на самой планете пока остаётся спокойная геомагнитная обстановка, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — спокойная. Вспышечная активность — сохраняются риски сильных вспышек, включая вспышки высшего балла, в зоне влияния на Землю", - говорится в сообщении в Telegram- канале Лаборатории. Учёные напомнили, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка так же оставалась спокойной, а вспышечная активность высокой, но без видимых рисков для Земли.
земля
земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramВспышечная активность на Солнце. 26 августа 2025 года
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Вспышечная активность на Солнце. 26 августа 2025 года. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Солнце в субботу будет в высокой степени активно и может выдать вспышки высшего балла Х, действие которых затронет Землю, в то же время на самой планете пока остаётся спокойная геомагнитная обстановка, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — спокойная. Вспышечная активность — сохраняются риски сильных вспышек, включая вспышки высшего балла, в зоне влияния на Землю", - говорится в сообщении в Telegram- канале Лаборатории.
Учёные напомнили, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка так же оставалась спокойной, а вспышечная активность высокой, но без видимых рисков для Земли.
Ученые объяснили мощные вспышки на Солнце
Вчера, 09:16
 
Земля Российская академия наук вспышки на Солнце
 
 
