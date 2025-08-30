https://ria.ru/20250830/slova-2038452803.html

СМИ заметили противоречие в словах фон дер Ляйен из-за Украины

СМИ заметили противоречие в словах фон дер Ляйен из-за Украины - РИА Новости, 30.08.2025

СМИ заметили противоречие в словах фон дер Ляйен из-за Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря о торговой сделке с США и Украине, подставляет своих высокопоставленных чиновников, пишет издание Euractiv. РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря о торговой сделке с США и Украине, подставляет своих высокопоставленных чиновников, пишет издание Euractiv.Выступая на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орло, она заявила, что торговая сделка ЕС и США не связана с продолжением поддержки Украины Вашингтоном."Это ставит ее (фон дер Ляйен. — Прим. Ред.) в противоречие с ее собственным главой торгового ведомства Марошем Шефчовичем, который после переговоров по сделке в июле заявил, что она также "касается Украины"", — говорится в материале.При этом, отмечается в материале, ее заявление можно интерпретировать как упрек высокопоставленному чиновнику ЕС по вопросам торговли Сабине Вейянд, которая на этой неделе связала проблемы безопасности и ход переговоров.В августе США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Оно предусматривает, что Евросоюз отменит пошлины на все американские промышленные товары, в то время как Соединенные Штаты сохранят 15-процентную пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. Брюссель также планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что новое торговое соглашение о пошлинах между Соединенными Штатами и Европой является выгодной сделкой для Америки и очень плохой — для ЕС.

