Дан старт строительству Успенского собора Костромского кремля
Костромская область
Костромская область
 
15:51 30.08.2025
Дан старт строительству Успенского собора Костромского кремля
КОСТРОМА, 30 авг – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял участие в торжественном молебне на месте строительства будущего Успенского собора Костромского кремля, сообщает пресс-служба администрации региона. По данным областной администрации, в сентябре 2023 года во время чина освящения возрожденного Богоявленского собора Ситников обратился к святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за благословением на воссоздание Успенского собора Костромского кремля. Тогда патриарх поддержал просьбу главы региона и благословил мецената Виктора Тырышкина на продолжение работ. В день Феодоровской иконы Божией Матери губернатор Костромской области вместе с верующими встретил праздник в кафедральном храме Костромы - Богоявленском соборе Костромского кремля. Принести слова молитвы чудотворной иконе собрались несколько сотен человек. В Кострому на праздник прибыл Тырышкин, на чьи средства ведется восстановление храмового комплекса. После службы состоялся торжественный молебен, посвященный началу строительства Успенского собора. Губернатор поздравил всех с праздником обретения Феодоровской иконы Божией Матери. "Нет никакого сомнения, что нашими общими трудами, заботой владыки, заботой Виктора Ивановича Тырышкина здесь появится Успенский храм и весь комплекс Костромского кремля, наконец, обретет свой первозданный вид. Всем делателям крепкого здоровья, благополучия, всем нам радости от свершений", - обратился к верующим и духовенству Ситников. Тырышкин отметил, что такой поддержки, как в Костроме, он не получал нигде. "Было, безусловно, непросто, и сейчас непросто. Но есть Сергей Константинович, есть владыка Ферапонт, есть масса людей - наших русских православных людей, которым очень этот храм нужен. Это будет первый кремль нашего нового времени, восстановленный с нуля. Даст Господь, мы закончим этот прекрасный кремль на берегу великой русской реки Волги", - сказал меценат. На площадке будущего Успенского собора Ситников обсудил с благотворителями и представителями духовенства вопросы строительства второго храма Костромского кремля. Даны поручения областным ведомствам оказывать помощь с реализацией проекта. Феодоровская икона Божией Матери является главной святыней, защитницей и покровительницей Костромской земли. По легенде, чудотворный образ явился младшему брату святого Александра Невского - князю Василию Ярославичу в середине XIII века. День явления Феодоровской иконы Божией Матери является значимой датой для каждого православного костромича.
кострома, костромская область, сергей ситников
Костромская область, Кострома, Костромская область, Сергей Ситников
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Костромской области Сергей Ситников. Архивное фото
КОСТРОМА, 30 авг – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял участие в торжественном молебне на месте строительства будущего Успенского собора Костромского кремля, сообщает пресс-служба администрации региона.
По данным областной администрации, в сентябре 2023 года во время чина освящения возрожденного Богоявленского собора Ситников обратился к святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за благословением на воссоздание Успенского собора Костромского кремля. Тогда патриарх поддержал просьбу главы региона и благословил мецената Виктора Тырышкина на продолжение работ.
В день Феодоровской иконы Божией Матери губернатор Костромской области вместе с верующими встретил праздник в кафедральном храме Костромы - Богоявленском соборе Костромского кремля. Принести слова молитвы чудотворной иконе собрались несколько сотен человек. В Кострому на праздник прибыл Тырышкин, на чьи средства ведется восстановление храмового комплекса.
После службы состоялся торжественный молебен, посвященный началу строительства Успенского собора. Губернатор поздравил всех с праздником обретения Феодоровской иконы Божией Матери.
"Нет никакого сомнения, что нашими общими трудами, заботой владыки, заботой Виктора Ивановича Тырышкина здесь появится Успенский храм и весь комплекс Костромского кремля, наконец, обретет свой первозданный вид. Всем делателям крепкого здоровья, благополучия, всем нам радости от свершений", - обратился к верующим и духовенству Ситников.
Тырышкин отметил, что такой поддержки, как в Костроме, он не получал нигде.
"Было, безусловно, непросто, и сейчас непросто. Но есть Сергей Константинович, есть владыка Ферапонт, есть масса людей - наших русских православных людей, которым очень этот храм нужен. Это будет первый кремль нашего нового времени, восстановленный с нуля. Даст Господь, мы закончим этот прекрасный кремль на берегу великой русской реки Волги", - сказал меценат.
На площадке будущего Успенского собора Ситников обсудил с благотворителями и представителями духовенства вопросы строительства второго храма Костромского кремля. Даны поручения областным ведомствам оказывать помощь с реализацией проекта.
Феодоровская икона Божией Матери является главной святыней, защитницей и покровительницей Костромской земли. По легенде, чудотворный образ явился младшему брату святого Александра Невского - князю Василию Ярославичу в середине XIII века. День явления Феодоровской иконы Божией Матери является значимой датой для каждого православного костромича.
Костромская областьКостромаКостромская областьСергей Ситников
 
 
