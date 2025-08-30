"Без Америки не начнем": В Европе придумали новый план по России

https://ria.ru/20250830/sanktsii-2038401531.html

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Елена Савельева. Июльский "самый жесткий" пакет санкций ЕС должен был резко ограничить поставки российской нефти. Однако практически ничего не изменилось. На подходе очередной, 19-й, который, как говорят, уже обойдется без существенных ограничений на импорт углеводородов. Что задумали в Брюсселе на этот раз — в материале РИА Новости."Продолжим давить"Как пишет Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов, упор сделают на танкерах "теневого флота", обеспечивающих поставки в обход запретов.Девятнадцатый пакет Урсула фон дер Ляйен анонсировала 17 августа, а утвердят его в начале сентября. Глава Еврокомисии пообещала: Запад продолжит "давить на военную экономику России".Предыдущий приняли 18 июля. Там тоже уделили внимание "теневому флоту" — речь шла о 105 танкерах. К тому же снизили ценовой потолок (с сентября) на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель.Как отмечали в Bloomberg, в результате скидки Москвы должны были снова вырасти, а морской экспорт резко сократиться.Этого не произошло. Ключевые клиенты России, Индия и Китай давно научились обходить запреты. Да и другие азиатские страны покупают российские ресурсы по цене значительно выше потолка. А крупнейшие транснациональные корпорации наловчились торговать "санкционкой"."Меры против теневого флота подрывают главным образом не способность России физически вывезти сырье, а финансовую отдачу от этого экспорта. Однако нефть находит путь на мировые рынки с дисконтом и увеличенными затратами на логистику. В отдельные периоды 2023-го Москве даже удавалось продавать топливо выше первоначального потолка в 60 долларов, используя сложные схемы", — указывает Вадим Петров, юрист-международник, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO.Сами виноватыГлавная проблема для ЕС — постоянное расширение теневого флота. Значительная часть этих судов принадлежит структурам из третьих стран или контролируется ими. Они избегают захода в европейские воды и порты, используют альтернативные сервисы страхования — российские или ближневосточные, на них не действуют напрямую европейские юрисдикции.По данным Financial Times, только за 2023-й Россия увеличила теневой флот почти на 70%. По подсчетам аналитического агентства Lloyd’s List Intelligence, в перевозках задействованы минимум 630 танкеров — 14,5% всех имеющихся в мире.По мнению ряда отраслевых экспертов, количество судов может доходить до 800."Возникновение такого флота — прямое следствие односторонних ограничений. Это стало вызовом как для международного права, создав прецеденты с кораблями неопределенной юрисдикции и скрытой собственностью, так и для институтов права морского, отвечающих за безопасность", — отмечает Петров.В плановых объемахЕсли Европа вновь предпримет попытки надавить на эту автономную и отлаженную систему морских перевозок, мало что изменится, уверены аналитики.Транспортировка нефти, нефтепродуктов и СПГ морским транспортом осуществляется в плановых объемах, несмотря на санкционное давление, подчеркивает Тамара Сафонова, доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии."За семь месяцев 2025-го грузооборот российских морских портов по нефти, нефтепродуктам, химии и СПГ сократился на три процента относительно аналогичного периода 2024-го, что связано не с санкциями Евросоюза, а с принятыми обязательствами по сокращению добычи в рамках ОПЕК+", — уточняет экономист.Нацеливание на так называемый теневой флот не в состоянии парализовать морской экспорт. Ведь эти средства доставки энергоносителей — разного возраста и условий страхования вне западных юрисдикций. В Европе же пытаются создать ограничения в легальном поле, а это трудно, добавляет Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова.C оглядкой на СШАКак отмечает Politico, приступив к постепенному отказу от импорта российской нефти и газа, ЕС "все больше осознает, что именно Вашингтон, а не Брюссель, способен оказать наибольшее давление".Например, если говорить о вторичных санкциях против компаний или стран, ведущих бизнес с Россией, "настоящая сила остается за США", подчеркивает издание.Собственные рычаги ЕС ограничены, особенно без синхронизации с американскими. А администрация Трампа пока такого желания не выражает. Без США и G7 европейские санкции остаются "недокрученными"."В ЕС исторически не склонны вводить вторичные санкции, тем более с учетом недавней критики этой политики Белым домом", — заключает Bloomberg.Эксперты говорят об "энергетической дилемме" Евросоюза: подавляющая часть возможных ограничений в отношении Москвы уже реализована, и пространство для новых запретов существенно сузилось.Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала к вторичным санкциям против российского нефтяного и энергетического экспорта — по аналогии с пошлинами США для партнеров Москвы. И, по ее словам, такие решения "уже готовятся".Однако, подчеркивают аналитики, в отличие от США, Европе сделать это гораздо сложнее, так как возможен гораздо больший экономический ущерб. К тому же участники рынка намного сильнее опасаются именно американских вторичных санкций.Таким образом, полагают наблюдатели, рычаги давления ЕС почти полностью задействованы, и Брюсселю не остается ничего другого, кроме как продолжать угрозы и заниматься якобы "тонкой настройкой санкционного режима.

