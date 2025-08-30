На Западе высмеяли заявление фон дер Ляйен о Путине
Журналист Христофору высмеял заявление фон дер Ляйен о Путине
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял в соцсети X заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о президенте России Владимире Путине.
Накануне фон дер Ляйен назвала Путина хищником и голословно обвинила Россию в гибридных атаках на европейские страны.
"И не забудьте взорвать "Северный поток". Подождите-ка", — с иронией написал он.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.