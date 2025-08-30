Рейтинг@Mail.ru
На Западе высмеяли заявление фон дер Ляйен о Путине
30.08.2025
На Западе высмеяли заявление фон дер Ляйен о Путине
Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял в соцсети X заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о президенте России Владимире Путине. Накануне фон дер
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял в соцсети X заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о президенте России Владимире Путине. Накануне фон дер Ляйен назвала Путина хищником и голословно обвинила Россию в гибридных атаках на европейские страны."И не забудьте взорвать "Северный поток". Подождите-ка", — с иронией написал он. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.
На Западе высмеяли заявление фон дер Ляйен о Путине

Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял в соцсети X заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о президенте России Владимире Путине.

Накануне фон дер Ляйен назвала Путина хищником и голословно обвинила Россию в гибридных атаках на европейские страны.
"И не забудьте взорвать "Северный поток". Подождите-ка", — с иронией написал он.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.
