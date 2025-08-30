Путин назвал секрет привлекательности ШОС
Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Секрет привлекательности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для других стран заключается в твёрдой приверженности философии созидания и открытости для равноправного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин.
В интервью информационному агентству Cиньхуа в преддверии своего визита в КНР российский лидер отметил, что за прошедшие годы в ШОС разработана солидная договорно-правовая база, отлажены механизмы, способствующие плодотворному взаимодействию в сферах политики, безопасности, торговли и инвестиций, культурно-гуманитарных связей. Ряды организации за это время пополнили Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия, активно вовлечены в совместную деятельность также страны-партнёры и наблюдатели, представляющие политическое, экономическое и культурное многообразие Евразии, добавил Путин.
"Секрет такой привлекательности ШОС довольно прост - это твёрдая приверженность философии созидания, открытость для равноправного сотрудничества, ненаправленность против третьих стран, уважение к национальным особенностям, самобытности каждого народа. Опираясь на эти ценности, ШОС участвует в строительстве более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве при центральной координирующей роли ООН", - подчеркнул президент РФ.
Путин отметил, что большим вкладом в достижение этой глобальной цели призвано стать формирование в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, в том числе через тесное взаимодействие государств-членов ШОС.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.