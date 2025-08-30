Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал секрет привлекательности ШОС - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/putin-2038443443.html
Путин назвал секрет привлекательности ШОС
Путин назвал секрет привлекательности ШОС - РИА Новости, 30.08.2025
Путин назвал секрет привлекательности ШОС
Секрет привлекательности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для других стран заключается в твёрдой приверженности философии созидания и открытости для... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T02:37:00+03:00
2025-08-30T02:37:00+03:00
в мире
россия
китай
евразия
владимир путин
си цзиньпин
шос
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014894007_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c0e9c1f49c61ce7d05d04983e445e0b.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Секрет привлекательности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для других стран заключается в твёрдой приверженности философии созидания и открытости для равноправного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин. В интервью информационному агентству Cиньхуа в преддверии своего визита в КНР российский лидер отметил, что за прошедшие годы в ШОС разработана солидная договорно-правовая база, отлажены механизмы, способствующие плодотворному взаимодействию в сферах политики, безопасности, торговли и инвестиций, культурно-гуманитарных связей. Ряды организации за это время пополнили Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия, активно вовлечены в совместную деятельность также страны-партнёры и наблюдатели, представляющие политическое, экономическое и культурное многообразие Евразии, добавил Путин. "Секрет такой привлекательности ШОС довольно прост - это твёрдая приверженность философии созидания, открытость для равноправного сотрудничества, ненаправленность против третьих стран, уважение к национальным особенностям, самобытности каждого народа. Опираясь на эти ценности, ШОС участвует в строительстве более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве при центральной координирующей роли ООН", - подчеркнул президент РФ. Путин отметил, что большим вкладом в достижение этой глобальной цели призвано стать формирование в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, в том числе через тесное взаимодействие государств-членов ШОС. "Её социально-экономическим фундаментом видим Большое Евразийское партнёрство, предполагающее сопряжение национальных стратегий развития и региональных интеграционных инициатив, уплотнение кооперации между ШОС, Евразэс, СНГ, АСЕАН и другими международными структурами", - сказал президент РФ. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250830/putin-2038438110.html
https://ria.ru/20250830/putin-2038435206.html
россия
китай
евразия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014894007_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef631ece659d3e4b0de42eed2f1fe5a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, евразия, владимир путин, си цзиньпин, шос, евразийский экономический союз, оон
В мире, Россия, Китай, Евразия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, Евразийский экономический союз, ООН
Путин назвал секрет привлекательности ШОС

Путин: секрет привлекательности ШОС заключается в открытости

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Секрет привлекательности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для других стран заключается в твёрдой приверженности философии созидания и открытости для равноправного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин.
В интервью информационному агентству Cиньхуа в преддверии своего визита в КНР российский лидер отметил, что за прошедшие годы в ШОС разработана солидная договорно-правовая база, отлажены механизмы, способствующие плодотворному взаимодействию в сферах политики, безопасности, торговли и инвестиций, культурно-гуманитарных связей. Ряды организации за это время пополнили Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия, активно вовлечены в совместную деятельность также страны-партнёры и наблюдатели, представляющие политическое, экономическое и культурное многообразие Евразии, добавил Путин.
флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в БРИКС
01:46
"Секрет такой привлекательности ШОС довольно прост - это твёрдая приверженность философии созидания, открытость для равноправного сотрудничества, ненаправленность против третьих стран, уважение к национальным особенностям, самобытности каждого народа. Опираясь на эти ценности, ШОС участвует в строительстве более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве при центральной координирующей роли ООН", - подчеркнул президент РФ.
Путин отметил, что большим вкладом в достижение этой глобальной цели призвано стать формирование в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, в том числе через тесное взаимодействие государств-членов ШОС.
"Её социально-экономическим фундаментом видим Большое Евразийское партнёрство, предполагающее сопряжение национальных стратегий развития и региональных интеграционных инициатив, уплотнение кооперации между ШОС, Евразэс, СНГ, АСЕАН и другими международными структурами", - сказал президент РФ.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Сотрудничество России и Китая внесло коррективы в работу G20, заявил Путин
01:17
 
В миреРоссияКитайЕвразияВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОСЕвразийский экономический союзООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала