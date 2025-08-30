Рейтинг@Mail.ru
Культурные обмены России и Китая динамично развиваются, отметил Путин - РИА Новости, 30.08.2025
02:11 30.08.2025
Культурные обмены России и Китая динамично развиваются, отметил Путин
китай
россия
монголия
владимир путин
си цзиньпин
шос
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил динамичное развитие культурных обменов между Россией и Китаем. "Сегодня культурные обмены между Россией и Китаем продолжают динамично развиваться. Последовательно реализуется дорожная карта российско-китайского гуманитарного сотрудничества до 2030 года, включающая более 100 масштабных проектов", - сказал Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа в преддверии своего визита в Китай. Масштабные двусторонние гуманитарные инициативы вносят значительный вклад в продвижение дружественных связей между двумя странами, подчеркнул российский лидер. Президент особо отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024-2025 годах и приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между странами. "Насыщенная, разнообразная программа данной "перекрестной" инициативы находит самый живой общественный отклик и в России, и в Китае", - добавил он. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
китай
россия
монголия
китай, россия, монголия, владимир путин, си цзиньпин, шос
Китай, Россия, Монголия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил динамичное развитие культурных обменов между Россией и Китаем.
"Сегодня культурные обмены между Россией и Китаем продолжают динамично развиваться. Последовательно реализуется дорожная карта российско-китайского гуманитарного сотрудничества до 2030 года, включающая более 100 масштабных проектов", - сказал Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа в преддверии своего визита в Китай.
Масштабные двусторонние гуманитарные инициативы вносят значительный вклад в продвижение дружественных связей между двумя странами, подчеркнул российский лидер. Президент особо отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024-2025 годах и приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между странами.
"Насыщенная, разнообразная программа данной "перекрестной" инициативы находит самый живой общественный отклик и в России, и в Китае", - добавил он.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Китай Россия Монголия Владимир Путин Си Цзиньпин ШОС
 
 
