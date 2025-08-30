https://ria.ru/20250830/putin-2038441511.html

Культурные обмены России и Китая динамично развиваются, отметил Путин

Культурные обмены России и Китая динамично развиваются, отметил Путин - РИА Новости, 30.08.2025

Культурные обмены России и Китая динамично развиваются, отметил Путин

Президент России Владимир Путин отметил динамичное развитие культурных обменов между Россией и Китаем. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T02:11:00+03:00

2025-08-30T02:11:00+03:00

2025-08-30T02:11:00+03:00

китай

россия

монголия

владимир путин

си цзиньпин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил динамичное развитие культурных обменов между Россией и Китаем. "Сегодня культурные обмены между Россией и Китаем продолжают динамично развиваться. Последовательно реализуется дорожная карта российско-китайского гуманитарного сотрудничества до 2030 года, включающая более 100 масштабных проектов", - сказал Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа в преддверии своего визита в Китай. Масштабные двусторонние гуманитарные инициативы вносят значительный вклад в продвижение дружественных связей между двумя странами, подчеркнул российский лидер. Президент особо отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024-2025 годах и приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между странами. "Насыщенная, разнообразная программа данной "перекрестной" инициативы находит самый живой общественный отклик и в России, и в Китае", - добавил он. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250830/putin-2038440357.html

https://ria.ru/20250830/putin-2038440760.html

китай

россия

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, монголия, владимир путин, си цзиньпин, шос