Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителем

Путин: Си Цзиньпин является настоящим лидером и волевым руководителем
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина настоящим лидером крупной мировой державы и волевым руководителем.
"Председатель Си Цзиньпин очень бережно относится к истории своей страны, знаю это из личного общения с ним. Он настоящий лидер крупной мировой державы, волевой руководитель, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором, уделяющий первостепенное внимание национальным интересам", - сообщил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа, опубликованному на сайте Кремля.
Путин также сообщил, что Си Цзиньпин дает пример всему миру, каким может и должен быть сегодня взаимоуважительный, равноправный диалог с зарубежными партнерами.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.