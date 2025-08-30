https://ria.ru/20250830/putin-2038437984.html

Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителем

Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителем - РИА Новости, 30.08.2025

Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителем

30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина настоящим лидером крупной мировой державы и волевым руководителем. "Председатель Си Цзиньпин очень бережно относится к истории своей страны, знаю это из личного общения с ним. Он настоящий лидер крупной мировой державы, волевой руководитель, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором, уделяющий первостепенное внимание национальным интересам", - сообщил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа, опубликованному на сайте Кремля. Путин также сообщил, что Си Цзиньпин дает пример всему миру, каким может и должен быть сегодня взаимоуважительный, равноправный диалог с зарубежными партнерами.Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

