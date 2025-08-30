Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил, что с большим удовольствием посетит Тяньцзинь - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:43 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/putin-2038437816.html
Путин сообщил, что с большим удовольствием посетит Тяньцзинь
Путин сообщил, что с большим удовольствием посетит Тяньцзинь - РИА Новости, 30.08.2025
Путин сообщил, что с большим удовольствием посетит Тяньцзинь
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с большим удовольствием посетит китайский Тяньцзинь, в котором состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T01:43:00+03:00
2025-08-30T01:43:00+03:00
тяньцзинь
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015755840_0:83:3184:1874_1920x0_80_0_0_d5dc2c2155682c40173583a923c2bf38.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с большим удовольствием посетит китайский Тяньцзинь, в котором состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. "Да, совсем скоро по приглашению председателя Си Цзиньпина отправимся с ответным визитом в Китай. С большим удовольствием вновь посещу город Тяньцзинь, где, как известно, должен состояться саммит Шанхайской организации сотрудничества, который КНР организует как председатель ШОС", - сообщил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа, опубликованном на сайте Кремля. Визит президента России в Китай продлится с 31 августа по 3 сентября. В Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября президент России примет участие в саммите ШОС.
https://ria.ru/20250830/putin-2038437121.html
тяньцзинь
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015755840_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_ba9372db38a04e2985021f1efb49303b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тяньцзинь, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, шос
Тяньцзинь, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
Путин сообщил, что с большим удовольствием посетит Тяньцзинь

Путин с удовольствием посетит Тяньцзинь

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с большим удовольствием посетит китайский Тяньцзинь, в котором состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества.
"Да, совсем скоро по приглашению председателя Си Цзиньпина отправимся с ответным визитом в Китай. С большим удовольствием вновь посещу город Тяньцзинь, где, как известно, должен состояться саммит Шанхайской организации сотрудничества, который КНР организует как председатель ШОС", - сообщил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа, опубликованном на сайте Кремля.
Визит президента России в Китай продлится с 31 августа по 3 сентября. В Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября президент России примет участие в саммите ШОС.
Владимир Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Путин назвал Си Цзиньпина другом
01:39
 
ТяньцзиньРоссияКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала