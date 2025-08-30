https://ria.ru/20250830/putin-2038437816.html

Путин сообщил, что с большим удовольствием посетит Тяньцзинь

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с большим удовольствием посетит китайский Тяньцзинь, в котором состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. "Да, совсем скоро по приглашению председателя Си Цзиньпина отправимся с ответным визитом в Китай. С большим удовольствием вновь посещу город Тяньцзинь, где, как известно, должен состояться саммит Шанхайской организации сотрудничества, который КНР организует как председатель ШОС", - сообщил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа, опубликованном на сайте Кремля. Визит президента России в Китай продлится с 31 августа по 3 сентября. В Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября президент России примет участие в саммите ШОС.

