Путин оценил желание Си Цзиньпина развивать отношения с Россией
Путин оценил желание Си Цзиньпина развивать отношения с Россией - РИА Новости, 30.08.2025
Путин оценил желание Си Цзиньпина развивать отношения с Россией
Москва высоко ценит искреннее желание председателя КНР Си Цзиньпина всесторонне развивать отношения с Россией, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва высоко ценит искреннее желание председателя КНР Си Цзиньпина всесторонне развивать отношения с Россией, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа. Интервью президента информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля. "И в России высоко ценят искреннее желание главы китайского государства всесторонне развивать отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с нашей страной", - сказал Путин.
