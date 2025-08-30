Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил желание Си Цзиньпина развивать отношения с Россией - РИА Новости, 30.08.2025
01:35 30.08.2025
Путин оценил желание Си Цзиньпина развивать отношения с Россией
Путин оценил желание Си Цзиньпина развивать отношения с Россией
Москва высоко ценит искреннее желание председателя КНР Си Цзиньпина всесторонне развивать отношения с Россией, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью...
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва высоко ценит искреннее желание председателя КНР Си Цзиньпина всесторонне развивать отношения с Россией, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа. Интервью президента информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля. "И в России высоко ценят искреннее желание главы китайского государства всесторонне развивать отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с нашей страной", - сказал Путин.
2025
Путин оценил желание Си Цзиньпина развивать отношения с Россией

Путин: Россия высоко ценит желание Си Цзиньпина развивать отношения с Китаем

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва высоко ценит искреннее желание председателя КНР Си Цзиньпина всесторонне развивать отношения с Россией, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.
Интервью президента информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
"И в России высоко ценят искреннее желание главы китайского государства всесторонне развивать отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с нашей страной", - сказал Путин.
