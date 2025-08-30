https://ria.ru/20250830/putin-2038436806.html

Путин оценил желание Си Цзиньпина развивать отношения с Россией

2025-08-30T01:35:00+03:00

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва высоко ценит искреннее желание председателя КНР Си Цзиньпина всесторонне развивать отношения с Россией, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа. Интервью президента информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля. "И в России высоко ценят искреннее желание главы китайского государства всесторонне развивать отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с нашей страной", - сказал Путин.

