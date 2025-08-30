https://ria.ru/20250830/putin-2038436607.html
Путин отметил важность для Китая нахождение у руля Си Цзиньпина
Путин отметил важность для Китая нахождение у руля Си Цзиньпина - РИА Новости, 30.08.2025
Путин отметил важность для Китая нахождение у руля Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин отметил в интервью информационному агентству Cиньхуа, что для Китая исключительно важно, что именно такой человек, как... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил в интервью информационному агентству Cиньхуа, что для Китая исключительно важно, что именно такой человек, как председатель КНР Си Цзиньпин, находится у руля государства в переломный момент международной жизни. Соответствующее интервью президента информационному агентству "Cиньхуа" в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля. "Председатель Си Цзиньпин очень бережно относится к истории своей страны, знаю это из личного общения с ним. Он настоящий лидер крупной мировой державы, волевой руководитель, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором, уделяющий первостепенное внимание национальным интересам. Исключительно важно для Китая, что именно такой человек находится у руля государства в непростой, переломный момент международной жизни", - отметил Путин.
Путин отметил важность для Китая нахождение у руля Си Цзиньпина
Путин: для Китая важно, что именно Си Цзиньпин находится у руля страны