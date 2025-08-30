Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем на международных площадках - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:11 30.08.2025 (обновлено: 01:27 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/putin-2038434681.html
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем на международных площадках
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем на международных площадках - РИА Новости, 30.08.2025
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем на международных площадках
Сотрудничество России и Китая на площадках ООН, ШОС, БРИКС является значимым фактором глобальной политики, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T01:11:00+03:00
2025-08-30T01:27:00+03:00
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
брикс
шос
в мире
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_83:0:3053:1671_1920x0_80_0_0_9463c59fbd377ded31d0d5244e1f47a1.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая на площадках ООН, ШОС, БРИКС является значимым фактором глобальной политики, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.Соответствующее интервью президента в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."Как неоднократно подчёркивал председатель КНР Си Цзиньпин, Китай готов вместе с Россией укреплять взаимную поддержку на многосторонних платформах, включая ООН, ШОС и БРИКС, защищать интересы развития и безопасности двух стран, сплачивать Глобальный Юг и способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении... Сотрудничество России и Китая в многосторонних форматах – огромный пласт наших отношений и, безусловно, значимый фактор глобальной политики", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250830/putin-2038436196.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, брикс, шос, в мире, оон
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, БРИКС, ШОС, В мире, ООН
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем на международных площадках

Путин назвал значимым сотрудничество с Китаем в ООН, ШОС и БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая на площадках ООН, ШОС, БРИКС является значимым фактором глобальной политики, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.
Соответствующее интервью президента в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
"Как неоднократно подчёркивал председатель КНР Си Цзиньпин, Китай готов вместе с Россией укреплять взаимную поддержку на многосторонних платформах, включая ООН, ШОС и БРИКС, защищать интересы развития и безопасности двух стран, сплачивать Глобальный Юг и способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении... Сотрудничество России и Китая в многосторонних форматах – огромный пласт наших отношений и, безусловно, значимый фактор глобальной политики", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Путин оценил роль доллара и евро в торговле с Китаем
01:26
 
КитайРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинБРИКСШОСВ миреООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала