https://ria.ru/20250830/putin-2038434681.html
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем на международных площадках
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем на международных площадках - РИА Новости, 30.08.2025
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем на международных площадках
Сотрудничество России и Китая на площадках ООН, ШОС, БРИКС является значимым фактором глобальной политики, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T01:11:00+03:00
2025-08-30T01:11:00+03:00
2025-08-30T01:27:00+03:00
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
брикс
шос
в мире
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_83:0:3053:1671_1920x0_80_0_0_9463c59fbd377ded31d0d5244e1f47a1.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая на площадках ООН, ШОС, БРИКС является значимым фактором глобальной политики, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.Соответствующее интервью президента в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."Как неоднократно подчёркивал председатель КНР Си Цзиньпин, Китай готов вместе с Россией укреплять взаимную поддержку на многосторонних платформах, включая ООН, ШОС и БРИКС, защищать интересы развития и безопасности двух стран, сплачивать Глобальный Юг и способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении... Сотрудничество России и Китая в многосторонних форматах – огромный пласт наших отношений и, безусловно, значимый фактор глобальной политики", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250830/putin-2038436196.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, брикс, шос, в мире, оон
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, БРИКС, ШОС, В мире, ООН
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем на международных площадках
Путин назвал значимым сотрудничество с Китаем в ООН, ШОС и БРИКС