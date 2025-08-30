https://ria.ru/20250830/putin-2038434681.html

Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем на международных площадках

Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем на международных площадках - РИА Новости, 30.08.2025

Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем на международных площадках

Сотрудничество России и Китая на площадках ООН, ШОС, БРИКС является значимым фактором глобальной политики, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T01:11:00+03:00

2025-08-30T01:11:00+03:00

2025-08-30T01:27:00+03:00

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

брикс

шос

в мире

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_83:0:3053:1671_1920x0_80_0_0_9463c59fbd377ded31d0d5244e1f47a1.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая на площадках ООН, ШОС, БРИКС является значимым фактором глобальной политики, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.Соответствующее интервью президента в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."Как неоднократно подчёркивал председатель КНР Си Цзиньпин, Китай готов вместе с Россией укреплять взаимную поддержку на многосторонних платформах, включая ООН, ШОС и БРИКС, защищать интересы развития и безопасности двух стран, сплачивать Глобальный Юг и способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении... Сотрудничество России и Китая в многосторонних форматах – огромный пласт наших отношений и, безусловно, значимый фактор глобальной политики", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250830/putin-2038436196.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, брикс, шос, в мире, оон