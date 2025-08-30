https://ria.ru/20250830/pulkovo-2038573159.html

В Пулково опровергли сообщения об эвакуации пассажиров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" работает штатно, эвакуация пассажиров не проводилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные Ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). Ранее в ряде СМИ появилась информации о якобы эвакуации пассажиров в "Пулково" из-за сработавшей пожарной сигнализации. "Сработала пожарная сигнализация. В причинах сейчас разбираются… Эвакуации не было", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что аэропорт "Пулково" работает штатно, рейсы выполняются согласно расписанию.

