В Пулково опровергли сообщения об эвакуации пассажиров
В Пулково опровергли сообщения об эвакуации пассажиров - РИА Новости, 30.08.2025
В Пулково опровергли сообщения об эвакуации пассажиров
2025-08-30T20:07:00+03:00
2025-08-30T20:07:00+03:00
2025-08-30T20:07:00+03:00
2025-08-30T20:07:00+03:00
происшествия
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" работает штатно, эвакуация пассажиров не проводилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные Ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). Ранее в ряде СМИ появилась информации о якобы эвакуации пассажиров в "Пулково" из-за сработавшей пожарной сигнализации. "Сработала пожарная сигнализация. В причинах сейчас разбираются… Эвакуации не было", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что аэропорт "Пулково" работает штатно, рейсы выполняются согласно расписанию.
санкт-петербург
Новости
ru-RU
Происшествия, Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург
