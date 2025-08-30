Рейтинг@Mail.ru
В Пулково опровергли сообщения об эвакуации пассажиров - РИА Новости, 30.08.2025
20:07 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/pulkovo-2038573159.html
В Пулково опровергли сообщения об эвакуации пассажиров
происшествия
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" работает штатно, эвакуация пассажиров не проводилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные Ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). Ранее в ряде СМИ появилась информации о якобы эвакуации пассажиров в "Пулково" из-за сработавшей пожарной сигнализации. "Сработала пожарная сигнализация. В причинах сейчас разбираются… Эвакуации не было", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что аэропорт "Пулково" работает штатно, рейсы выполняются согласно расписанию.
санкт-петербург
происшествия, пулково (аэропорт), санкт-петербург
Происшествия, Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург
В Пулково опровергли сообщения об эвакуации пассажиров

В Пулково опровергли сообщения об эвакуации из-за срабатывания сигнализации

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" работает штатно, эвакуация пассажиров не проводилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные Ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
Ранее в ряде СМИ появилась информации о якобы эвакуации пассажиров в "Пулково" из-за сработавшей пожарной сигнализации.
"Сработала пожарная сигнализация. В причинах сейчас разбираются… Эвакуации не было", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что аэропорт "Пулково" работает штатно, рейсы выполняются согласно расписанию.
Международный аэропорт Уфы - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В аэропорту Уфы сняли ограничения
