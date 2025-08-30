https://ria.ru/20250830/prigovor-2038457735.html

Оглоблину огласят приговор по делу о получении взятки 2 сентября

Оглоблину огласят приговор по делу о получении взятки 2 сентября - РИА Новости, 30.08.2025

Оглоблину огласят приговор по делу о получении взятки 2 сентября

Во вторник, 2 сентября, 235-й гарнизонный военный суд огласит приговор генерал-майору Александру Оглоблину по делу о получении взятки в 12 миллионов рублей от... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Во вторник, 2 сентября, 235-й гарнизонный военный суд огласит приговор генерал-майору Александру Оглоблину по делу о получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Оглашение приговора Оглоблину назначено на 2 сентября в 14.00", - сказала собеседница агентства. В прениях сторон гособвинитель просил суд назначить Оглоблину 12 лет и 6 месяцев лишения свободы по совокупности преступлений с приговором Московского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2022 года. Сам Оглоблин в последнем слове заявил, что признает вину в получении взятки и раскаивается, ущерба не причинял и просил суд не наказывать его строго. Дело слушал 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме. После начала слушаний, адвокат Максим Довгань заявил РИА Новости, что Оглоблин не согласен с квалификацией дела. Адвокат объяснил это тем, что уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной, дал показания на других генералов - Халила Арсланова и Вадима Шамарина. По словам адвоката, Оглоблин должен был быть освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием по примечанию статьи 291.1 УК РФ, в которой сказано, что лицо, совершившее преступление по данной статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении. Бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александр Оглоблин обвиняется в получении взятки в размере 12 миллионов рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно материалам, в период с 2016 по 2021 год при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Шамарин. Осенью он признал вину в получении от топ-менеджеров завода "Телта" взятки в размере 36 миллионов рублей, Московский гарнизонный военный суд приговорил его в середине апреля к семи годам колонии строгого режима. Также его лишили звания "генерал-лейтенант" и конфисковали почти 36 миллионов рублей.

