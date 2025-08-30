https://ria.ru/20250830/prezident-2038456605.html

СМИ: Клинтона заметили в аэропорту с дефибриллятором

СМИ: Клинтона заметили в аэропорту с дефибриллятором - РИА Новости, 30.08.2025

СМИ: Клинтона заметили в аэропорту с дефибриллятором

Бывшего президента США Билла Клинтона, которому сейчас 79 лет, заметили в аэропорту Хэмптонс в американском штате Нью-Йорк с дефибриллятором, ранее он уже... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T06:57:00+03:00

2025-08-30T06:57:00+03:00

2025-08-30T07:23:00+03:00

в мире

сша

нью-йорк (город)

билл клинтон

джеффри эпштейн

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863083458_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_03aa90aa34766bd8f49f6d79b37374e7.jpg

ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Бывшего президента США Билла Клинтона, которому сейчас 79 лет, заметили в аэропорту Хэмптонс в американском штате Нью-Йорк с дефибриллятором, ранее он уже переносил проблемы с сердцем, сообщило издание Daily Mail, опубликовавшее снимки из аэропорта. "В четверг в аэропорту была замечена пара влиятельных политиков (Клинтон и его жена Хиллари — Прим. Ред.) с портативным устройством, которое, по всей видимости, представляло собой Propaq MD Air Medical Bag — легкий транспортный монитор и дефибриллятор", — говорится в материале издания. В декабре экс-президента США госпитализировали с высокой температурой. В 2004 и 2010 годах он перенес операции на сердце. Внимание публики к чете Клинтонов возобновилось на фоне их связей с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Президент США Дональд Трамп, которого также подозревают в связях с Эпштейном, ранее заявил что Билл Клинтон, в отличие от него, неоднократно летал на частный остров финансиста, где, по словам жертв, и происходили многие случаи эксплуатации. Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США ранее направил повестки на дачу показаний в рамках расследования дела Эпштейна в адрес Клинтонов.

https://ria.ru/20250821/klinton-2036753515.html

https://ria.ru/20250805/ssha-2033546277.html

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нью-йорк (город), билл клинтон, джеффри эпштейн, дональд трамп