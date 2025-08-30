Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Клинтона заметили в аэропорту с дефибриллятором - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:57 30.08.2025 (обновлено: 07:23 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/prezident-2038456605.html
СМИ: Клинтона заметили в аэропорту с дефибриллятором
СМИ: Клинтона заметили в аэропорту с дефибриллятором - РИА Новости, 30.08.2025
СМИ: Клинтона заметили в аэропорту с дефибриллятором
Бывшего президента США Билла Клинтона, которому сейчас 79 лет, заметили в аэропорту Хэмптонс в американском штате Нью-Йорк с дефибриллятором, ранее он уже... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T06:57:00+03:00
2025-08-30T07:23:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
билл клинтон
джеффри эпштейн
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863083458_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_03aa90aa34766bd8f49f6d79b37374e7.jpg
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Бывшего президента США Билла Клинтона, которому сейчас 79 лет, заметили в аэропорту Хэмптонс в американском штате Нью-Йорк с дефибриллятором, ранее он уже переносил проблемы с сердцем, сообщило издание Daily Mail, опубликовавшее снимки из аэропорта. "В четверг в аэропорту была замечена пара влиятельных политиков (Клинтон и его жена Хиллари — Прим. Ред.) с портативным устройством, которое, по всей видимости, представляло собой Propaq MD Air Medical Bag — легкий транспортный монитор и дефибриллятор", — говорится в материале издания. В декабре экс-президента США госпитализировали с высокой температурой. В 2004 и 2010 годах он перенес операции на сердце. Внимание публики к чете Клинтонов возобновилось на фоне их связей с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Президент США Дональд Трамп, которого также подозревают в связях с Эпштейном, ранее заявил что Билл Клинтон, в отличие от него, неоднократно летал на частный остров финансиста, где, по словам жертв, и происходили многие случаи эксплуатации. Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США ранее направил повестки на дачу показаний в рамках расследования дела Эпштейна в адрес Клинтонов.
https://ria.ru/20250821/klinton-2036753515.html
https://ria.ru/20250805/ssha-2033546277.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863083458_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_2dba96f5db9d63c1ab78b1705f6b404e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), билл клинтон, джеффри эпштейн, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Билл Клинтон, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп
СМИ: Клинтона заметили в аэропорту с дефибриллятором

Daily Mail: Клинтона заметили в аэропорту с дефибриллятором

© AP Photo / Susan WalshБилл Клинтон
Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Билл Клинтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Бывшего президента США Билла Клинтона, которому сейчас 79 лет, заметили в аэропорту Хэмптонс в американском штате Нью-Йорк с дефибриллятором, ранее он уже переносил проблемы с сердцем, сообщило издание Daily Mail, опубликовавшее снимки из аэропорта.
"В четверг в аэропорту была замечена пара влиятельных политиков (Клинтон и его жена Хиллари — Прим. Ред.) с портативным устройством, которое, по всей видимости, представляло собой Propaq MD Air Medical Bag — легкий транспортный монитор и дефибриллятор", — говорится в материале издания.
Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Клинтон обвинили в причастности к делу о российском вмешательстве
21 августа, 15:36
В декабре экс-президента США госпитализировали с высокой температурой. В 2004 и 2010 годах он перенес операции на сердце.
Внимание публики к чете Клинтонов возобновилось на фоне их связей с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Президент США Дональд Трамп, которого также подозревают в связях с Эпштейном, ранее заявил что Билл Клинтон, в отличие от него, неоднократно летал на частный остров финансиста, где, по словам жертв, и происходили многие случаи эксплуатации.
Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США ранее направил повестки на дачу показаний в рамках расследования дела Эпштейна в адрес Клинтонов.
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Конгресс США вызвал Клинтонов на допрос по делу Эпштейна
5 августа, 18:21
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Билл КлинтонДжеффри ЭпштейнДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала