СМИ: Клинтона заметили в аэропорту с дефибриллятором
© AP Photo / Susan WalshБилл Клинтон
© AP Photo / Susan Walsh
Билл Клинтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Бывшего президента США Билла Клинтона, которому сейчас 79 лет, заметили в аэропорту Хэмптонс в американском штате Нью-Йорк с дефибриллятором, ранее он уже переносил проблемы с сердцем, сообщило издание Daily Mail, опубликовавшее снимки из аэропорта.
"В четверг в аэропорту была замечена пара влиятельных политиков (Клинтон и его жена Хиллари — Прим. Ред.) с портативным устройством, которое, по всей видимости, представляло собой Propaq MD Air Medical Bag — легкий транспортный монитор и дефибриллятор", — говорится в материале издания.
В декабре экс-президента США госпитализировали с высокой температурой. В 2004 и 2010 годах он перенес операции на сердце.
Внимание публики к чете Клинтонов возобновилось на фоне их связей с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Президент США Дональд Трамп, которого также подозревают в связях с Эпштейном, ранее заявил что Билл Клинтон, в отличие от него, неоднократно летал на частный остров финансиста, где, по словам жертв, и происходили многие случаи эксплуатации.
Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США ранее направил повестки на дачу показаний в рамках расследования дела Эпштейна в адрес Клинтонов.
