В Волгограде потушили открытый огонь на рынке

В Волгограде потушили открытый огонь на рынке - РИА Новости, 30.08.2025

В Волгограде потушили открытый огонь на рынке

Открытое горение на рынке в Волгограде ликвидировано, за медицинской помощью обратились 14 человек, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России.

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Открытое горение на рынке в Волгограде ликвидировано, за медицинской помощью обратились 14 человек, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России.Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе Волгограда сообщали РИА Новости, что в субботу возник пожар на рынке в Тракторозаводском районе города. По данным мэрии, загорелись торговые павильоны. Как ранее сообщало МЧС РФ, площадь пожара выросла до трёх тысяч квадратных метров, около 12.00 мск МЧС РФ заявило о локализации возгорания."Открытое горение на рынке в Волгограде ликвидировано. По уточненной информации, за медицинской помощью обратились 14 человек. Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории", - говорится в сообщении.

