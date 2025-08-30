https://ria.ru/20250830/pozhar-2038551221.html
В Волгограде потушили открытый огонь на рынке
В Волгограде потушили открытый огонь на рынке - РИА Новости, 30.08.2025
В Волгограде потушили открытый огонь на рынке
Открытое горение на рынке в Волгограде ликвидировано, за медицинской помощью обратились 14 человек, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T17:36:00+03:00
2025-08-30T17:36:00+03:00
2025-08-30T17:41:00+03:00
волгоград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038503708_0:69:3396:1979_1920x0_80_0_0_992230c0d758bcb2f716f8d1005bcf43.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Открытое горение на рынке в Волгограде ликвидировано, за медицинской помощью обратились 14 человек, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России.Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе Волгограда сообщали РИА Новости, что в субботу возник пожар на рынке в Тракторозаводском районе города. По данным мэрии, загорелись торговые павильоны. Как ранее сообщало МЧС РФ, площадь пожара выросла до трёх тысяч квадратных метров, около 12.00 мск МЧС РФ заявило о локализации возгорания."Открытое горение на рынке в Волгограде ликвидировано. По уточненной информации, за медицинской помощью обратились 14 человек. Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250830/pozhar-2038498630.html
волгоград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038503708_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_f52e2fc8c3f0a866357060df460c352b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Волгоград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Волгограде потушили открытый огонь на рынке
МЧС РФ: в Волгограде потушили открытый огонь на рынке