В Волгограде потушили открытый огонь на рынке
17:36 30.08.2025 (обновлено: 17:41 30.08.2025)
В Волгограде потушили открытый огонь на рынке
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Открытое горение на рынке в Волгограде ликвидировано, за медицинской помощью обратились 14 человек, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России.Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе Волгограда сообщали РИА Новости, что в субботу возник пожар на рынке в Тракторозаводском районе города. По данным мэрии, загорелись торговые павильоны. Как ранее сообщало МЧС РФ, площадь пожара выросла до трёх тысяч квадратных метров, около 12.00 мск МЧС РФ заявило о локализации возгорания."Открытое горение на рынке в Волгограде ликвидировано. По уточненной информации, за медицинской помощью обратились 14 человек. Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Открытое горение на рынке в Волгограде ликвидировано, за медицинской помощью обратились 14 человек, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России.
Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе Волгограда сообщали РИА Новости, что в субботу возник пожар на рынке в Тракторозаводском районе города. По данным мэрии, загорелись торговые павильоны. Как ранее сообщало МЧС РФ, площадь пожара выросла до трёх тысяч квадратных метров, около 12.00 мск МЧС РФ заявило о локализации возгорания.
"Открытое горение на рынке в Волгограде ликвидировано. По уточненной информации, за медицинской помощью обратились 14 человек. Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории", - говорится в сообщении.
