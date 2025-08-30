В Петербурге арестовали создателя интернет-проекта о суициде
В Петербурге на два месяца арестовали создателя проекта о суициде Яковлева
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Обладателя британского гранта из Санкт-Петербурга, создавшего интернет-проект с целью продвижения суицидального поведения среди молодежи, Константина Яковлева суд заключил под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Яковлева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110.2 (Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства) УК РФ. Срок меры - 27 октября 2025 года", - сообщает пресс-служба.
Следствие полагает, что Яковлев опубликовал в общедоступном интернет-ресурсе "Культурный проект ФЛАГИ" статью, "содержащую совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к самоубийству и самоповреждающим действиям, направленную на формирование у адресата положительного эмоцинально-смыслового отношения к самоповреждающим действиям, способным привести к летальному исходу".
В пресс-службе судов добавили, что в пятницу Яковлев был задержан, ему предъявлено обвинение. Просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что выпускник Европейского университета и Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка) создал и продвигал своей интернет-проект "Флаги", который призывает к нанесению тяжкого вреда здоровью, употреблению алкоголя и наркотиков, сексуальных извращений и суицидальному поведению. Кроме того, по данным силовых ведомств, мужчина является приверженцем идей употребления еды с помойки.
