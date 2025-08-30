Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге загорелся прогулочный катер - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/peterburg-2038579694.html
В Петербурге загорелся прогулочный катер
В Петербурге загорелся прогулочный катер - РИА Новости, 30.08.2025
В Петербурге загорелся прогулочный катер
Прогулочный катер загорелся в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T20:48:00+03:00
2025-08-30T20:48:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
сзфо
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038578242_0:85:720:490_1920x0_80_0_0_2529140556dc5cc2d81a7a879523a4b9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Прогулочный катер загорелся в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО. Возгорание маломерного катера произошло в субботу вечером на набережной Канала Грибоедова. "По предварительной информации, причиной происшествие стала неисправность топливной системы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего. Также проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта проводит Санкт-Петербургская транспортная прокуратура.
https://ria.ru/20250829/peterburg-2038400770.html
санкт-петербург
сзфо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038578242_0:0:654:490_1920x0_80_0_0_a0ef91b470f10c78b9ed6feb398e8373.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, сзфо, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, СЗФО, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге загорелся прогулочный катер

На набережной канала Грибоедова в Петербурге загорелся прогулочный катер

© Фото : соцсетиПрогулочный катер загорелся в Петербурге
Прогулочный катер загорелся в Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : соцсети
Прогулочный катер загорелся в Петербурге
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Прогулочный катер загорелся в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО.
Возгорание маломерного катера произошло в субботу вечером на набережной Канала Грибоедова.
"По предварительной информации, причиной происшествие стала неисправность топливной системы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Сотрудники транспортной полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.
Также проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта проводит Санкт-Петербургская транспортная прокуратура.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В Петербурге провели обыск у создателя проекта по пропаганде суицида
29 августа, 18:53
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСЗФОМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала