В Петербурге загорелся прогулочный катер
Прогулочный катер загорелся в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Прогулочный катер загорелся в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО. Возгорание маломерного катера произошло в субботу вечером на набережной Канала Грибоедова. "По предварительной информации, причиной происшествие стала неисправность топливной системы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего. Также проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта проводит Санкт-Петербургская транспортная прокуратура.
