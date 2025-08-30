https://ria.ru/20250830/peterburg-2038579694.html

В Петербурге загорелся прогулочный катер

В Петербурге загорелся прогулочный катер - РИА Новости, 30.08.2025

В Петербурге загорелся прогулочный катер

Прогулочный катер загорелся в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО. РИА Новости, 30.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Прогулочный катер загорелся в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО. Возгорание маломерного катера произошло в субботу вечером на набережной Канала Грибоедова. "По предварительной информации, причиной происшествие стала неисправность топливной системы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего. Также проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта проводит Санкт-Петербургская транспортная прокуратура.

