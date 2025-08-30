https://ria.ru/20250830/oon-2038573654.html

Экс-премьер Турции призвал перенести Генассамблею ООН в Женеву

Экс-премьер Турции призвал перенести Генассамблею ООН в Женеву - РИА Новости, 30.08.2025

Экс-премьер Турции призвал перенести Генассамблею ООН в Женеву

Экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу призвал президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана и лидеров стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС)

АНКАРА, 30 авг - РИА Новости. Экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу призвал президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана и лидеров стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) инициировать перенос заседаний Генеральной Ассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву на фоне отказа США выдать визу главе Палестины Махмуду Аббасу. Ранее госдепартамент США сообщил о решении отозвать либо отказать в визах представителям Палестины перед сессией Генассамблеи. Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик назвал решение Вашингтона несправедливым и заявил, что оно наносит ущерб дипломатии. "Это мой срочный призыв к лидерам всех стран, признавших государство Палестина, в первую очередь к президенту (Турции Реджепу Тайипу - ред.) Эрдогану и лидерам ОИС. США не будут выдавать визы Махмуду Аббасу и палестинской делегации для поездки в Нью-Йорк на ежегодную сессию Генассамблеи ООН, чтобы помешать признанию Палестины. В связи с этим явным нарушением права ООН примите меры, чтобы заседания в этом году проходили в Женеве, где расположены учреждения ООН", - написал Давутоглу в соцсети Х. Политик также обратился напрямую к палестинскому лидеру. "Уважаемый Аббас, возглавьте это движение и начните кампанию, связываясь с лидерами стран по отдельности. Для всех государств, которые чувствительны к вопросу о Палестине, настало время показать, что мир не ограничивается США и Израилем", - заявил Давутоглу. Ранее агентство WAFA сообщало, что Палестина потребовала от США пересмотреть визовые ограничения, указав, что они противоречат международному праву и соглашению о штаб-квартире ООН. На сегодняшний день Государство Палестина признали 147 стран, включая Россию. В 2024 году США наложили вето на предоставление Палестине полноправного членства в ООН. С того года ее признали еще десять государств, среди них Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Россия неоднократно заявляла, что урегулирование палестино-израильского конфликта возможно лишь на основе решений Совета Безопасности ООН и предполагает создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

