13:24 30.08.2025
Китай всегда будет надежным партнером ООН, заявил Си Цзиньпин
Пекин всегда будет надёжным партнёром Организации Объединённых Наций (ООН), готов углублять сотрудничество с организацией, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в РИА Новости, 30.08.2025
си цзиньпин
антониу гуттереш
пекин
китай
в мире
оон
ПЕКИН, 30 авг – РИА Новости. Пекин всегда будет надёжным партнёром Организации Объединённых Наций (ООН), готов углублять сотрудничество с организацией, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем. 30 августа Си Цзиньпин встретился с Гуттерешем в китайском Тяньцзине. "Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, Китай всегда твёрдо стоял на правильной стороне истории и отстаивал принципы истинной многосторонности. Китай всегда будет надёжным партнёром ООН", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин отметил, что Китай готов углублять сотрудничество с ООН, поддерживать её центральную роль в международных делах и совместно нести ответственность за поддержание мира во всём мире и содействие развитию и процветанию. Глава КНР также подчеркнул необходимость содействовать восстановлению авторитета и жизнеспособности ООН в новой обстановке.
си цзиньпин, антониу гуттереш, пекин, китай, в мире, оон
Си Цзиньпин, Антониу Гуттереш, Пекин, Китай, В мире, ООН
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 30 авг – РИА Новости. Пекин всегда будет надёжным партнёром Организации Объединённых Наций (ООН), готов углублять сотрудничество с организацией, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем.
30 августа Си Цзиньпин встретился с Гуттерешем в китайском Тяньцзине.
"Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, Китай всегда твёрдо стоял на правильной стороне истории и отстаивал принципы истинной многосторонности. Китай всегда будет надёжным партнёром ООН", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин отметил, что Китай готов углублять сотрудничество с ООН, поддерживать её центральную роль в международных делах и совместно нести ответственность за поддержание мира во всём мире и содействие развитию и процветанию.
Глава КНР также подчеркнул необходимость содействовать восстановлению авторитета и жизнеспособности ООН в новой обстановке.
Си Цзиньпин Антониу Гуттереш Пекин Китай В мире ООН
 
 
