КТК сообщил, что нефти на черноморском побережье не обнаружено

2025-08-30T19:45:00+03:00

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Нефти и нефтесодержащих пленок на черноморском побережье от пляжа села Южная Озереевка до пляжей города Анапы в результате утечки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не обнаружено, заявили журналистам в компании. Утечка нефти произошла в пятницу на выносном причальном устройстве (ВПУ-2) КТК в Черном море при погрузке нефти на танкер T. Semahat, причал выведен из эксплуатации на неопределенный срок, сообщила компания. Согласно данным портала MarineTraffic, судно ходит под турецким флагом. Объем уточняется. Жертв и пострадавших нет, угрозы возгорания нет, ведется экологический мониторинг. По данным Росморречфлота, утечка незначительная."Реализован визуальный контроль прибрежной полосы от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей города Анапа, нефти и нефтесодержащих пленок не обнаружено, о чем имеется соответствующий видеоматериал, включая комментарии местных жителей", - сообщил консорциум.Как уточнили в КТК, экологический контроль состояния поверхности моря и атмосферного воздуха постоянно проводился в ходе операции по ликвидации последствий и будет осуществляться в дальнейшем с отбором проб не менее двух раз в сутки.Собранная в ходе работ нефтеводяная эмульсия передана на нефтетерминал КТК для дальнейшей утилизации, добавили в компании.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

