При пожаре в Волгограде спасли шесть человек

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Шесть человек спасены при пожаре на рынке в Волгограде, эвакуировано с территории 600 человек, пожар локализован, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Шесть человек спасено сотрудниками МЧС России на пожаре в Волгограде. Эвакуировано с территории рынка 600 человек. Пожар локализован. Тушение продолжается", - говорится в сообщении. По информации мэрии города, загорелись торговые ряды на рынке на площади около 100 квадратных метров. По предварительным данным властей, пострадавших нет, причина пожара уточняется. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что площадь пожара увеличилась до трех тысяч, тушение осложняет плотная застройка и высокая пожарная нагрузка.

