https://ria.ru/20250830/mchs-2038492408.html
При пожаре в Волгограде спасли шесть человек
При пожаре в Волгограде спасли шесть человек - РИА Новости, 30.08.2025
При пожаре в Волгограде спасли шесть человек
Шесть человек спасены при пожаре на рынке в Волгограде, эвакуировано с территории 600 человек, пожар локализован, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T12:40:00+03:00
2025-08-30T12:40:00+03:00
2025-08-30T13:42:00+03:00
происшествия
волгоград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038498260_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_4907328e2d4c861389e6d117e0a6180b.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Шесть человек спасены при пожаре на рынке в Волгограде, эвакуировано с территории 600 человек, пожар локализован, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Шесть человек спасено сотрудниками МЧС России на пожаре в Волгограде. Эвакуировано с территории рынка 600 человек. Пожар локализован. Тушение продолжается", - говорится в сообщении. По информации мэрии города, загорелись торговые ряды на рынке на площади около 100 квадратных метров. По предварительным данным властей, пострадавших нет, причина пожара уточняется. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что площадь пожара увеличилась до трех тысяч, тушение осложняет плотная застройка и высокая пожарная нагрузка.
https://ria.ru/20250830/pozhar-2038486302.html
волгоград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038498260_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_57b4de2201315d0b42a431407ae7fb25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Волгограде спасли шесть человек
МЧС: 6 человек спасены при пожаре на рынке в Волгограде, эвакуировано 600