В Волгограде локализовали пожар на рынке

2025-08-30T12:14:00+03:00

волгоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пожар на рынке в Волгограде локализован на площади 3,2 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России."Локализован на площади 3200 квадратных метров", - говорится в сообщении.По информации мэрии города, загорелись торговые ряды на рынке на площади около 100 квадратных метров. По предварительным данным властей, пострадавших нет, причина пожара уточняется. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что площадь пожара увеличилась до трех тысяч, тушение осложняет плотная застройка и высокая пожарная нагрузка.

https://ria.ru/20250830/pozhar-2038471267.html

