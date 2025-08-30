https://ria.ru/20250830/mchs-2038485756.html
В Волгограде локализовали пожар на рынке
В Волгограде локализовали пожар на рынке - РИА Новости, 30.08.2025
В Волгограде локализовали пожар на рынке
Пожар на рынке в Волгограде локализован на площади 3,2 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пожар на рынке в Волгограде локализован на площади 3,2 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России."Локализован на площади 3200 квадратных метров", - говорится в сообщении.По информации мэрии города, загорелись торговые ряды на рынке на площади около 100 квадратных метров. По предварительным данным властей, пострадавших нет, причина пожара уточняется. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что площадь пожара увеличилась до трех тысяч, тушение осложняет плотная застройка и высокая пожарная нагрузка.
