Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде локализовали пожар на рынке - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 30.08.2025 (обновлено: 13:00 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/mchs-2038485756.html
В Волгограде локализовали пожар на рынке
В Волгограде локализовали пожар на рынке - РИА Новости, 30.08.2025
В Волгограде локализовали пожар на рынке
Пожар на рынке в Волгограде локализован на площади 3,2 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T12:14:00+03:00
2025-08-30T13:00:00+03:00
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038490944_0:82:3350:1966_1920x0_80_0_0_465cb653acdb7afe76eab05b828bf891.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пожар на рынке в Волгограде локализован на площади 3,2 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России."Локализован на площади 3200 квадратных метров", - говорится в сообщении.По информации мэрии города, загорелись торговые ряды на рынке на площади около 100 квадратных метров. По предварительным данным властей, пострадавших нет, причина пожара уточняется. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что площадь пожара увеличилась до трех тысяч, тушение осложняет плотная застройка и высокая пожарная нагрузка.
https://ria.ru/20250830/pozhar-2038471267.html
волгоград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038490944_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_e0bb57cd42309b82d351e94b5022248b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Волгоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В Волгограде локализовали пожар на рынке

МЧС: в Волгограде локализовали пожар на рынке

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар на рынке в Волгограде. 30 августа 2025
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар на рынке в Волгограде. 30 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар на рынке в Волгограде. 30 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пожар на рынке в Волгограде локализован на площади 3,2 тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Локализован на площади 3200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По информации мэрии города, загорелись торговые ряды на рынке на площади около 100 квадратных метров. По предварительным данным властей, пострадавших нет, причина пожара уточняется. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что площадь пожара увеличилась до трех тысяч, тушение осложняет плотная застройка и высокая пожарная нагрузка.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
На краснодарском НПЗ потушили пожар, возникший из-за падения БПЛА
10:23
 
ВолгоградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала