Площадь пожара на рынке в Волгограде выросла до трех тысяч "квадратов"
Площадь пожара на рынке в Волгограде выросла до трех тысяч "квадратов" - РИА Новости, 30.08.2025
Площадь пожара на рынке в Волгограде выросла до трех тысяч "квадратов"
Площадь пожара на рынке в Волгограде увеличилась до 3 тысяч "квадратов", тушение осложняют плотная застройка и высокая пожарная нагрузка, сообщили в... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T11:14:00+03:00
2025-08-30T11:14:00+03:00
2025-08-30T13:42:00+03:00
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038498238_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fedbee2aa8dfc0816c57b8c747a617a5.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Площадь пожара на рынке в Волгограде увеличилась до 3 тысяч "квадратов", тушение осложняют плотная застройка и высокая пожарная нагрузка, сообщили в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара на территории рынка в Волгограде увеличилась до 3000 квадратных метров. Тушение осложняют плотная застройка и высокая пожарная нагрузка", - сказали в пресс-службе.Отмечается, что организована бесперебойная подача воды. На месте пожара работают порядка 100 человек и 41 единица техники.По информации мэрии города, загорелись торговые ряды на рынке на площади около 100 квадратных метров. По предварительным данным властей, пострадавших нет, причина пожара уточняется.
волгоград
россия
Площадь пожара на рынке в Волгограде выросла до трех тысяч "квадратов"
Площадь пожара на рынке в Волгограде выросла до трех тысяч квадратных метров