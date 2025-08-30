https://ria.ru/20250830/mchs-2038477706.html

Площадь пожара на рынке в Волгограде выросла до трех тысяч "квадратов"

2025-08-30T11:14:00+03:00

2025-08-30T13:42:00+03:00

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Площадь пожара на рынке в Волгограде увеличилась до 3 тысяч "квадратов", тушение осложняют плотная застройка и высокая пожарная нагрузка, сообщили в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара на территории рынка в Волгограде увеличилась до 3000 квадратных метров. Тушение осложняют плотная застройка и высокая пожарная нагрузка", - сказали в пресс-службе.Отмечается, что организована бесперебойная подача воды. На месте пожара работают порядка 100 человек и 41 единица техники.По информации мэрии города, загорелись торговые ряды на рынке на площади около 100 квадратных метров. По предварительным данным властей, пострадавших нет, причина пожара уточняется.

2025

Новости

