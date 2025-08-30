Рейтинг@Mail.ru
Швыдкой заявил о подтверждении гастролей Мацуева в Японии - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:28 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/matsuev-2038488810.html
Швыдкой заявил о подтверждении гастролей Мацуева в Японии
Швыдкой заявил о подтверждении гастролей Мацуева в Японии - РИА Новости, 30.08.2025
Швыдкой заявил о подтверждении гастролей Мацуева в Японии
Гастроли российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в Японии в 2026 году подтверждены, ведётся обсуждение гастролей маэстро Валерия Гергиева, заявил... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T12:28:00+03:00
2025-08-30T12:28:00+03:00
культура
россия
валерий гергиев
денис мацуев
михаил швыдкой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/18/1565140038_0:205:2913:1843_1920x0_80_0_0_4f4bce8b81701e4dd6d3ee32df6e47fd.jpg
ТОКИО, 30 авг – РИА Новости. Гастроли российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в Японии в 2026 году подтверждены, ведётся обсуждение гастролей маэстро Валерия Гергиева, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в ответ на вопрос РИА Новости. "Сейчас могу сказать, что мы ведём переговоры о возможности гастролей Валерия Гергиева. Не с правительством, а, естественно, с импресарио. В некоторых странах и Денис Мацуев считается слишком близким к Кремлю, но повторю, гастроли Мацуева в будущем году подтверждены. Гастроли Валерия Абисаловича обсуждаются, и я думаю, что сегодня многое зависит от самих импресарио", - сказал он в ответ на вопрос РИА Новости во время общения с журналистами. По словам Швыдкого, "не все импресарио, даже те, которые традиционно работали с Россией, готовы к тому, чтобы приглашать тех или иных артистов". "Но есть импресарио, которые совершенно спокойно и уверенно готовы приглашать Гергиева, Мацуева и других артистов, к которым японское правительство относится с предубеждением. Я вчера этот вопрос поднимал в разговоре с господином Окано, прямого ответа не получил. Я говорил, мы работаем с импресарио, а импресарио к этому относятся прагматично. Им хочется получить хороших музыкантов, хороших исполнителей, дирижеров. Я думаю, их можно понять", - добавил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству. При этом Швыдкой напомнил, что против Валерия Гергиева не вводились японские санкции, как и против ряда других музыкантов. При этом, по его словам, существует "какое-то предубеждение вокруг ряда имен", "как бы общественное мнение". "На самом деле, повторю, импресарио готовы работать и будут работать, думаю, успешно", - подытожил Швыдкой.
https://ria.ru/20250222/artisty-2000952583.html
https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012871476.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/18/1565140038_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_ef228c893adf0856558282c78c50a640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валерий гергиев, денис мацуев, михаил швыдкой
Культура, Россия, Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Михаил Швыдкой
Швыдкой заявил о подтверждении гастролей Мацуева в Японии

Швыдкой заявил о подтверждении гастролей пианиста Мацуева в Японии в 2026 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНародный артист России Денис Мацуев
Народный артист России Денис Мацуев - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Народный артист России Денис Мацуев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 30 авг – РИА Новости. Гастроли российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в Японии в 2026 году подтверждены, ведётся обсуждение гастролей маэстро Валерия Гергиева, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в ответ на вопрос РИА Новости.
"Сейчас могу сказать, что мы ведём переговоры о возможности гастролей Валерия Гергиева. Не с правительством, а, естественно, с импресарио. В некоторых странах и Денис Мацуев считается слишком близким к Кремлю, но повторю, гастроли Мацуева в будущем году подтверждены. Гастроли Валерия Абисаловича обсуждаются, и я думаю, что сегодня многое зависит от самих импресарио", - сказал он в ответ на вопрос РИА Новости во время общения с журналистами.
Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Уехавшим артистам не стоит ждать коллективной амнистии, заявил Швыдкой
22 февраля, 08:13
По словам Швыдкого, "не все импресарио, даже те, которые традиционно работали с Россией, готовы к тому, чтобы приглашать тех или иных артистов".
"Но есть импресарио, которые совершенно спокойно и уверенно готовы приглашать Гергиева, Мацуева и других артистов, к которым японское правительство относится с предубеждением. Я вчера этот вопрос поднимал в разговоре с господином Окано, прямого ответа не получил. Я говорил, мы работаем с импресарио, а импресарио к этому относятся прагматично. Им хочется получить хороших музыкантов, хороших исполнителей, дирижеров. Я думаю, их можно понять", - добавил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.
При этом Швыдкой напомнил, что против Валерия Гергиева не вводились японские санкции, как и против ряда других музыкантов. При этом, по его словам, существует "какое-то предубеждение вокруг ряда имен", "как бы общественное мнение".
"На самом деле, повторю, импресарио готовы работать и будут работать, думаю, успешно", - подытожил Швыдкой.
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Швыдкой может поднять в Японии вопрос снятия санкций с российских артистов
23 апреля, 05:32
 
КультураРоссияВалерий ГергиевДенис МацуевМихаил Швыдкой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала