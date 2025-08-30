https://ria.ru/20250830/matsuev-2038488810.html

Швыдкой заявил о подтверждении гастролей Мацуева в Японии

Гастроли российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в Японии в 2026 году подтверждены, ведётся обсуждение гастролей маэстро Валерия Гергиева, заявил... РИА Новости, 30.08.2025

ТОКИО, 30 авг – РИА Новости. Гастроли российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в Японии в 2026 году подтверждены, ведётся обсуждение гастролей маэстро Валерия Гергиева, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в ответ на вопрос РИА Новости. "Сейчас могу сказать, что мы ведём переговоры о возможности гастролей Валерия Гергиева. Не с правительством, а, естественно, с импресарио. В некоторых странах и Денис Мацуев считается слишком близким к Кремлю, но повторю, гастроли Мацуева в будущем году подтверждены. Гастроли Валерия Абисаловича обсуждаются, и я думаю, что сегодня многое зависит от самих импресарио", - сказал он в ответ на вопрос РИА Новости во время общения с журналистами. По словам Швыдкого, "не все импресарио, даже те, которые традиционно работали с Россией, готовы к тому, чтобы приглашать тех или иных артистов". "Но есть импресарио, которые совершенно спокойно и уверенно готовы приглашать Гергиева, Мацуева и других артистов, к которым японское правительство относится с предубеждением. Я вчера этот вопрос поднимал в разговоре с господином Окано, прямого ответа не получил. Я говорил, мы работаем с импресарио, а импресарио к этому относятся прагматично. Им хочется получить хороших музыкантов, хороших исполнителей, дирижеров. Я думаю, их можно понять", - добавил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству. При этом Швыдкой напомнил, что против Валерия Гергиева не вводились японские санкции, как и против ряда других музыкантов. При этом, по его словам, существует "какое-то предубеждение вокруг ряда имен", "как бы общественное мнение". "На самом деле, повторю, импресарио готовы работать и будут работать, думаю, успешно", - подытожил Швыдкой.

