https://ria.ru/20250830/mahachkala-2038585455.html

В Махачкале дети разрисовали портреты участников СВО

В Махачкале дети разрисовали портреты участников СВО - РИА Новости, 30.08.2025

В Махачкале дети разрисовали портреты участников СВО

Полицейские установили личности изрисовавших портреты участников специальной военной операции в Махачкале, ими оказались дети, сообщила руководитель... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T21:34:00+03:00

2025-08-30T21:34:00+03:00

2025-08-30T21:34:00+03:00

происшествия

махачкала

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377983_0:92:3381:1994_1920x0_80_0_0_c3aca871aa107d86e90ca9bc5c27b5c3.jpg

МАХАЧКАЛА, 30 авг - РИА Новости. Полицейские установили личности изрисовавших портреты участников специальной военной операции в Махачкале, ими оказались дети, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем Telegram-канале. Ранее временно исполняющий обязанности главы Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что неизвестные осквернили портреты участников СВО, размещенные на проспекте Петра Первого – несколько полотен с фотографиями были изрисованы. "Очередной эксцесс с портретами Героев на Петра Первого. Да, проверка, которую провели полицейские установила, что это сделали дети. Разумеется, неосознанно!" - написала Гариева. На видео, которое опубликовала представитель МВД республики, отец двух мальчиков рассказал о произошедшем. По его словам, в тот день с детьми гулял их дедушка, который не углядел, как они изрисовали портреты маркером. На проступок братьев указал прохожий, после чего, по словам мужчины, дедушка с внуками купили в ближайшем магазине влажные салфетки и "как могли оттирали всё". "Мы сами это все порицаем, мы это все не приветствуем, с детьми будет проведена хорошая беседа на этот счет. Никакого умысла не было, это просто детская шалость", – отметил отец детей.

https://ria.ru/20250828/putin-2038092878.html

махачкала

республика дагестан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, республика дагестан