В Махачкале дети разрисовали портреты участников СВО
21:34 30.08.2025
В Махачкале дети разрисовали портреты участников СВО
происшествия
махачкала
республика дагестан
МАХАЧКАЛА, 30 авг - РИА Новости. Полицейские установили личности изрисовавших портреты участников специальной военной операции в Махачкале, ими оказались дети, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем Telegram-канале. Ранее временно исполняющий обязанности главы Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что неизвестные осквернили портреты участников СВО, размещенные на проспекте Петра Первого – несколько полотен с фотографиями были изрисованы. "Очередной эксцесс с портретами Героев на Петра Первого. Да, проверка, которую провели полицейские установила, что это сделали дети. Разумеется, неосознанно!" - написала Гариева. На видео, которое опубликовала представитель МВД республики, отец двух мальчиков рассказал о произошедшем. По его словам, в тот день с детьми гулял их дедушка, который не углядел, как они изрисовали портреты маркером. На проступок братьев указал прохожий, после чего, по словам мужчины, дедушка с внуками купили в ближайшем магазине влажные салфетки и "как могли оттирали всё". "Мы сами это все порицаем, мы это все не приветствуем, с детьми будет проведена хорошая беседа на этот счет. Никакого умысла не было, это просто детская шалость", – отметил отец детей.
махачкала
республика дагестан
происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
МАХАЧКАЛА, 30 авг - РИА Новости. Полицейские установили личности изрисовавших портреты участников специальной военной операции в Махачкале, ими оказались дети, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что неизвестные осквернили портреты участников СВО, размещенные на проспекте Петра Первого – несколько полотен с фотографиями были изрисованы.
"Очередной эксцесс с портретами Героев на Петра Первого. Да, проверка, которую провели полицейские установила, что это сделали дети. Разумеется, неосознанно!" - написала Гариева.
На видео, которое опубликовала представитель МВД республики, отец двух мальчиков рассказал о произошедшем. По его словам, в тот день с детьми гулял их дедушка, который не углядел, как они изрисовали портреты маркером. На проступок братьев указал прохожий, после чего, по словам мужчины, дедушка с внуками купили в ближайшем магазине влажные салфетки и "как могли оттирали всё".
"Мы сами это все порицаем, мы это все не приветствуем, с детьми будет проведена хорошая беседа на этот счет. Никакого умысла не было, это просто детская шалость", – отметил отец детей.
