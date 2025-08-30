Рейтинг@Mail.ru
16:02 30.08.2025
На Западе возмутились из-за заявления фон дер Ляйен о Путине
в мире
брайан макдональд
владимир путин
урсула фон дер ляйен
европа
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ирландский журналист Брайан Макдональд резко раскритиковал в соцсети X заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о президенте России Владимире Путине.Накануне она назвала Путина хищником и голословно обвинила Россию в гибридных атаках на европейские страны и использовании мигрантов как оружия."Что бы вы ни думали о Путине, обвинять его в миграционном кризисе в Западной Европе — все равно что обвинять синоптика в шторме. Удобно, но нелепо", — написал он.Как отмечал вице-президент США Джей-Ди Вэнс, миграционный кризис в Европе не возник "в вакууме", а стал результатом осознанных решений политиков за последнее десятилетие.
европа
в мире, брайан макдональд, владимир путин, урсула фон дер ляйен, европа
В мире, Брайан Макдональд, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Европа
© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ирландский журналист Брайан Макдональд резко раскритиковал в соцсети X заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о президенте России Владимире Путине.
Накануне она назвала Путина хищником и голословно обвинила Россию в гибридных атаках на европейские страны и использовании мигрантов как оружия.
"Что бы вы ни думали о Путине, обвинять его в миграционном кризисе в Западной Европе — все равно что обвинять синоптика в шторме. Удобно, но нелепо", — написал он.
Как отмечал вице-президент США Джей-Ди Вэнс, миграционный кризис в Европе не возник "в вакууме", а стал результатом осознанных решений политиков за последнее десятилетие.
Мировые СМИ отреагировали на интервью Путина перед визитом в Китай
В миреБрайан МакдональдВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенЕвропа
 
 
