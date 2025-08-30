https://ria.ru/20250830/lyayen-2038527967.html
На Западе возмутились из-за заявления фон дер Ляйен о Путине
На Западе возмутились из-за заявления фон дер Ляйен о Путине
На Западе возмутились из-за заявления фон дер Ляйен о Путине
Ирландский журналист Брайан Макдональд резко раскритиковал в соцсети X заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о президенте России Владимире Путине.
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ирландский журналист Брайан Макдональд резко раскритиковал в соцсети X заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о президенте России Владимире Путине.Накануне она назвала Путина хищником и голословно обвинила Россию в гибридных атаках на европейские страны и использовании мигрантов как оружия."Что бы вы ни думали о Путине, обвинять его в миграционном кризисе в Западной Европе — все равно что обвинять синоптика в шторме. Удобно, но нелепо", — написал он.Как отмечал вице-президент США Джей-Ди Вэнс, миграционный кризис в Европе не возник "в вакууме", а стал результатом осознанных решений политиков за последнее десятилетие.
На Западе возмутились из-за заявления фон дер Ляйен о Путине
