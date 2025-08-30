Рейтинг@Mail.ru
МИД прорабатывает открытие консульств в Армении, Казахстане и Узбекистане
09:22 30.08.2025
МИД прорабатывает открытие консульств в Армении, Казахстане и Узбекистане
МИД прорабатывает открытие консульств в Армении, Казахстане и Узбекистане
МОСКВА, 30 авг– РИА Новости. МИД России прорабатывает вопросы открытия консульств в Капане в Армении, Актау в Казахстане и Самарканде в Узбекистане, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "На пространстве СНГ в настоящее время прорабатываются вопросы открытия консульских учреждений России в Капане (Армения), Актау (Казахстан) и Самарканде (Узбекистан)", - сказал Климов, отвечая на вопрос о возможности открытия новых консульских учреждений.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг– РИА Новости. МИД России прорабатывает вопросы открытия консульств в Капане в Армении, Актау в Казахстане и Самарканде в Узбекистане, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"На пространстве СНГ в настоящее время прорабатываются вопросы открытия консульских учреждений России в Капане (Армения), Актау (Казахстан) и Самарканде (Узбекистан)", - сказал Климов, отвечая на вопрос о возможности открытия новых консульских учреждений.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Оверчук рассказал о поддержке Россией Армении
15 августа, 10:13
 
Заголовок открываемого материала