МИД прорабатывает открытие консульств в Армении, Казахстане и Узбекистане
МИД прорабатывает открытие консульств в Армении, Казахстане и Узбекистане - РИА Новости, 30.08.2025
МИД прорабатывает открытие консульств в Армении, Казахстане и Узбекистане
МИД России прорабатывает вопросы открытия консульств в Капане в Армении, Актау в Казахстане и Самарканде в Узбекистане, сообщил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг– РИА Новости. МИД России прорабатывает вопросы открытия консульств в Капане в Армении, Актау в Казахстане и Самарканде в Узбекистане, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "На пространстве СНГ в настоящее время прорабатываются вопросы открытия консульских учреждений России в Капане (Армения), Актау (Казахстан) и Самарканде (Узбекистан)", - сказал Климов, отвечая на вопрос о возможности открытия новых консульских учреждений.
МИД прорабатывает открытие консульств в Армении, Казахстане и Узбекистане
