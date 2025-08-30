https://ria.ru/20250830/kitay-2038451590.html

В Киеве оценили готовность Зеленского принять миротворцев из Китая

В Киеве оценили готовность Зеленского принять миротворцев из Китая

Предложение президента США Дональда Трампа о привлечении китайских миротворцах к обеспечению безопасности на Украине не будет принято ЕС и Киевом, такое мнение... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Предложение президента США Дональда Трампа о привлечении китайских миротворцах к обеспечению безопасности на Украине не будет принято ЕС и Киевом, такое мнение выразил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."По его (Трампа. — Прим. Ред.) мнению, на Украине наряду с французскими, британскими, возможно немецкими войсками будут китайские войска. Кто на это согласится? Из ЕС и Киева — никто", — сказал он.Как считает парламентарий, Зеленский и его европейские союзники не зря поднимают тему так называемой "коалиции желающих", чтобы любой ценой сорвать мирные договоренности и еще больше затянуть конфликт."Вся эта тема нахождения их (Коалиционных. — Прим. Ред.) войск Франции, Великобритании и Германии — чистая профанация!" — пояснил депутат.Вчера газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп предложил привлечь китайские войска к обеспечению безопасности на Украине, при этом Белый дом опровергает данные утверждения.В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

2025

