В Киеве оценили готовность Зеленского принять миротворцев из Китая
05:10 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/kitay-2038451590.html
В Киеве оценили готовность Зеленского принять миротворцев из Китая
в мире
украина
киев
сша
дональд трамп
александр дубинский
евросоюз
верховная рада украины
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Предложение президента США Дональда Трампа о привлечении китайских миротворцах к обеспечению безопасности на Украине не будет принято ЕС и Киевом, такое мнение выразил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."По его (Трампа. — Прим. Ред.) мнению, на Украине наряду с французскими, британскими, возможно немецкими войсками будут китайские войска. Кто на это согласится? Из ЕС и Киева — никто", — сказал он.Как считает парламентарий, Зеленский и его европейские союзники не зря поднимают тему так называемой "коалиции желающих", чтобы любой ценой сорвать мирные договоренности и еще больше затянуть конфликт."Вся эта тема нахождения их (Коалиционных. — Прим. Ред.) войск Франции, Великобритании и Германии — чистая профанация!" — пояснил депутат.Вчера газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп предложил привлечь китайские войска к обеспечению безопасности на Украине, при этом Белый дом опровергает данные утверждения.В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, александр дубинский, евросоюз, верховная рада украины, нато
В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Евросоюз, Верховная Рада Украины, НАТО
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Предложение президента США Дональда Трампа о привлечении китайских миротворцах к обеспечению безопасности на Украине не будет принято ЕС и Киевом, такое мнение выразил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"По его (Трампа. — Прим. Ред.) мнению, на Украине наряду с французскими, британскими, возможно немецкими войсками будут китайские войска. Кто на это согласится? Из ЕС и Киева — никто", — сказал он.
Как считает парламентарий, Зеленский и его европейские союзники не зря поднимают тему так называемой "коалиции желающих", чтобы любой ценой сорвать мирные договоренности и еще больше затянуть конфликт.
"Вся эта тема нахождения их (Коалиционных. — Прим. Ред.) войск Франции, Великобритании и Германии — чистая профанация!" — пояснил депутат.
Вчера газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп предложил привлечь китайские войска к обеспечению безопасности на Украине, при этом Белый дом опровергает данные утверждения.
В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
