В Киеве оценили готовность Зеленского принять миротворцев из Китая
В Киеве оценили готовность Зеленского принять миротворцев из Китая - 30.08.2025
В Киеве оценили готовность Зеленского принять миротворцев из Китая
Предложение президента США Дональда Трампа о привлечении китайских миротворцах к обеспечению безопасности на Украине не будет принято ЕС и Киевом, такое мнение... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T05:10:00+03:00
2025-08-30T05:10:00+03:00
2025-08-30T05:10:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
дональд трамп
александр дубинский
евросоюз
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200951_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_d328a1cefe75e9821db7e9255084ae1c.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Предложение президента США Дональда Трампа о привлечении китайских миротворцах к обеспечению безопасности на Украине не будет принято ЕС и Киевом, такое мнение выразил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."По его (Трампа. — Прим. Ред.) мнению, на Украине наряду с французскими, британскими, возможно немецкими войсками будут китайские войска. Кто на это согласится? Из ЕС и Киева — никто", — сказал он.Как считает парламентарий, Зеленский и его европейские союзники не зря поднимают тему так называемой "коалиции желающих", чтобы любой ценой сорвать мирные договоренности и еще больше затянуть конфликт."Вся эта тема нахождения их (Коалиционных. — Прим. Ред.) войск Франции, Великобритании и Германии — чистая профанация!" — пояснил депутат.Вчера газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп предложил привлечь китайские войска к обеспечению безопасности на Украине, при этом Белый дом опровергает данные утверждения.В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В Киеве оценили готовность Зеленского принять миротворцев из Китая
Дубинский: ЕС и Киев не примут предложение Трампа о китайских миротворцах