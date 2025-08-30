https://ria.ru/20250830/kiselev--2038463962.html

Киселев призвал освободить задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан

Киселев призвал освободить задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 30.08.2025

Киселев призвал освободить задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан

Журналисты Sputnik Азербайджан должны быть освобождены как можно скорее, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T09:02:00+03:00

2025-08-30T09:02:00+03:00

2025-08-30T10:32:00+03:00

азербайджан

баку

россия

дмитрий киселев

дмитрий песков

мария захарова

в мире

рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037861769_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_3cee317101b8c632e47b7edd0eef00f5.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Журналисты Sputnik Азербайджан должны быть освобождены как можно скорее, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Два месяца за решеткой в Азербайджане находятся наши коллеги и товарищи — Игорь Картавых и Евгений Белоусов. За все это время — никакой реакции от тех, кто намеренно использовал журналистов Sputnik Азербайджан для того, чтобы спровоцировать серьезный кризис в отношениях двух союзнических стран и народов. Лишать свободы журналистов, к которым никогда не было никаких вопросов по их работе, обвинять их сначала чуть ли не в шпионаже, а потом резко менять суть беспочвенных обвинений на мошенничество, — действия, которые никак не соответствуют цивилизованным нормам. Мы вновь призываем к скорейшему освобождению наших сотрудников и предоставлению им возможности вернуться на Родину", — сказал он. Тридцатого июня власти Азербайджана безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Их адвокаты подали апелляции на изменение меры пресечения, но суд эти апелляции отклонил."Россия сегодня" назвала действия силовиков необоснованными, а обвинения — надуманными. Медиагруппа потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли профессиональный долг.Тридцатого июля Киселев призвал освободить безосновательно арестованных журналистов и сделать таким образом шаг к восстановлению отношений, однако реакции из Баку не последовало.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться их освобождения.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, продиктованы другими соображениями.

https://ria.ru/20250712/kiselev-2028756733.html

https://ria.ru/20250706/obraschenie-2027474666.html

https://ria.ru/20250813/moskva-2034996196.html

азербайджан

баку

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

азербайджан, баку, россия, дмитрий киселев, дмитрий песков, мария захарова, в мире, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку