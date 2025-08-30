Рейтинг@Mail.ru
Киселев призвал освободить задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан
09:02 30.08.2025 (обновлено: 10:32 30.08.2025)
Киселев призвал освободить задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан
Киселев призвал освободить задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан
Журналисты Sputnik Азербайджан должны быть освобождены как можно скорее, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. РИА Новости, 30.08.2025
азербайджан
баку
россия
дмитрий киселев
дмитрий песков
мария захарова
в мире
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Журналисты Sputnik Азербайджан должны быть освобождены как можно скорее, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Два месяца за решеткой в Азербайджане находятся наши коллеги и товарищи — Игорь Картавых и Евгений Белоусов. За все это время — никакой реакции от тех, кто намеренно использовал журналистов Sputnik Азербайджан для того, чтобы спровоцировать серьезный кризис в отношениях двух союзнических стран и народов. Лишать свободы журналистов, к которым никогда не было никаких вопросов по их работе, обвинять их сначала чуть ли не в шпионаже, а потом резко менять суть беспочвенных обвинений на мошенничество, — действия, которые никак не соответствуют цивилизованным нормам. Мы вновь призываем к скорейшему освобождению наших сотрудников и предоставлению им возможности вернуться на Родину", — сказал он. Тридцатого июня власти Азербайджана безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Их адвокаты подали апелляции на изменение меры пресечения, но суд эти апелляции отклонил."Россия сегодня" назвала действия силовиков необоснованными, а обвинения — надуманными. Медиагруппа потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли профессиональный долг.Тридцатого июля Киселев призвал освободить безосновательно арестованных журналистов и сделать таким образом шаг к восстановлению отношений, однако реакции из Баку не последовало.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться их освобождения.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, продиктованы другими соображениями.
азербайджан
баку
россия
азербайджан, баку, россия, дмитрий киселев, дмитрий песков, мария захарова, в мире, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
Азербайджан, Баку, Россия, Дмитрий Киселев, Дмитрий Песков, Мария Захарова, В мире, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
© РИА Новости / Виталий БелоусовГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Журналисты Sputnik Азербайджан должны быть освобождены как можно скорее, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Два месяца за решеткой в Азербайджане находятся наши коллеги и товарищи — Игорь Картавых и Евгений Белоусов. За все это время — никакой реакции от тех, кто намеренно использовал журналистов Sputnik Азербайджан для того, чтобы спровоцировать серьезный кризис в отношениях двух союзнических стран и народов. Лишать свободы журналистов, к которым никогда не было никаких вопросов по их работе, обвинять их сначала чуть ли не в шпионаже, а потом резко менять суть беспочвенных обвинений на мошенничество, — действия, которые никак не соответствуют цивилизованным нормам. Мы вновь призываем к скорейшему освобождению наших сотрудников и предоставлению им возможности вернуться на Родину", — сказал он.
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Киселев ответил на обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес Sputnik
12 июля, 14:53
Тридцатого июня власти Азербайджана безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Их адвокаты подали апелляции на изменение меры пресечения, но суд эти апелляции отклонил.
"Россия сегодня" назвала действия силовиков необоснованными, а обвинения — надуманными. Медиагруппа потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли профессиональный долг.
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
СПЧ обратился к Азербайджану в связи с ситуацией с российскими журналистами
6 июля, 12:08
Тридцатого июля Киселев призвал освободить безосновательно арестованных журналистов и сделать таким образом шаг к восстановлению отношений, однако реакции из Баку не последовало.
Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться их освобождения.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, продиктованы другими соображениями.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В МИД рассказали о работе Москвы и Баку над вопросом освобождения россиян
13 августа, 13:25
 
АзербайджанБакуРоссияДмитрий КиселевДмитрий ПесковМария ЗахароваВ миреРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
